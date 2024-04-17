內地上月零售升幅降至3.1％

內地居民繼續「勒緊褲帶」，儘管首季經濟增速加快，惟3月份零售銷售僅增長3.1%，按月升0.26%，遜預期，而增速亦見放慢，較1至2月的升幅少2.4個百分點，首季零售銷售總額12.03萬億元（人民幣‧下同），按年升4.7%，反觀首季全國居民人均可支配收入11,539元，按年名義增長6.2%，扣除價格因素，實際增長亦為6.2%，可見整體消費支出偏弱。

上月全國居民消費價格指數（CPI）按年上漲0.1%，按月則下降1%；總結首季，表現按年持平。事實上，中央為了繼續擴大需求，早前已出台支持設備更新和消費品以舊換新的政策，作為繼續增強經濟回升向好的動力。

另外，首季城鎮居民人均可支配收入15,150元，按年名義及實際增長均為5.3%；農村居民人均可支配收入6,596元，按年名義增長7.6%，實際增長7.7%。全國居民人均消費支出7,299元，按年名義及實際增長均為8.3%。其中，城鎮居民人均消費支出8,943元，名義及實際增長都是7.7%；農村居民人均消費支出5,050元，增長9.1%，扣除價格因素，實際增長9.2%。

A股回吐 成交縮減 經濟數據好壞參半，內地股市下滑，滬綜指收報3,007點，挫50點或1.65%，「嘔凸」前日升幅；深成指低開低走，收跌214點或2.29%，報9,155點；創業板指數報1,760點，跌35點或1.97%。滬深兩市成交合計縮減至9,471億元。

內地零售增幅放緩