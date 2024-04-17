內房開發投資上季挫9.5% 3月銷售瀉

隨着住宅銷售和開發投資陷入持續下滑的僵局，房地產業成為拖累經濟增長的致命傷。首季房地產開發投資按年下降9.5%，延續兩年來的累計跌勢；單計3月，商品住宅銷售額按年跌幅擴大至31.2%，僅錄9,296億元人民幣。據外媒測算，3月70個大中城市新建住宅銷售價格按年跌2.2%，已創下2015年8月來最大降幅。分析指，內地政府將被迫出台更有力措施，以解決房地產問題。

70大城市近全數二手樓價跌 國家統計局指，從首季房地產投資、銷售情況來看，樓市仍處調整階段，惟銷售指標跌幅擴大有基數效應。副局長盛來運強調，3月房地產銷售面積，較去年下半年各月絕對值高，而「白名單」落地對房企融資有積極影響，3月房地產銷售金額及面積跌幅收窄。換言之，設法應對樓市長期低迷問題的中央政府可能鬆一口氣。

在70個內地城市中，3月只有57個城市新建商品住宅售價按月下降，數量少過2月的59個；但二手樓價按月下跌共有69個城市，且全線低於去年同期。中指研究院在報告指，3月二手樓市活躍度提升，短期可望維持一段時間，但對新樓帶動有限。首季新建商品房銷售面積2.3億方米，按年降19.4%，降幅較首兩個月收窄1.1個百分點，3月商品房銷售面積為1.1億方米，跌18.3%。

遭申清盤 時代中國冧36% 目前整體商品房待售面積直逼7.5億方米，龐大庫存或增加開發商銷售壓力。摩根士丹利在報告指，3月底對一至四線城市的2,000多名居民進行的調查顯示，內地居民置業意欲疲弱，只有19%受訪者極有可能購買一間房產，僅約1%受訪者料於未來6個月內買樓。該行認為，這將削弱房地產寬鬆措施的傳導作用，並拖累房屋銷售復甦，但維持樓價在第三季底基本企穩的看法。