輪商精選：看好金價留意24262
地緣政治風險升溫，港股本周開局下試16,500點關口，暫守100天線。如憂港股或進一步下跌，看淡可參考恒指輕微價外認沽證14129，行使價16,000點，今年6月到期，實際槓桿11.6倍。相反，如看好可留意價外認購證21871，行使價17,487點，今年8月到期，實際槓桿12.7倍。
避險情緒帶動現貨金一度突破每安士2,400美元創新高，其後高位整固回落。反映金價走勢的SPDR黃金ETF(02840)，資金連續兩天湧入淡倉，看淡部署可參考S金認沽證23666，行使價1,468元，2025年6月到期，實際槓桿8.9倍。相反，有大行上調年底金價預測至2,700美元，如看好可關注S金認購證24262，行使價1,868元，2024年12月到期，實際槓桿9.3倍。
中海油淡友留意23876
上周五國際油價在地緣政局緊張下升至每桶近88美元，中國海洋石油(00883)逆市做好。如看好中海油可留意認購證23924，行使價20.75元，2024年9月到期，實際槓桿7.6倍。相反，價外淡倉部署可考慮認沽證23876，行使價15.64元，2025年3月到期，實際槓桿5倍。
藍籌股方面表現兩極，市場擔心業務前景加上息口走勢未明，友邦保險(01299)跌至7年低位。由於股價短時間內急挫，投資者欲以Call輪入場，市場上行使價於64元水平的認購證，已是目前最貼價之選，看好可參考友邦價外認購證24139，行使價64.05元，2024年9月到期，實際槓桿9.1倍。相反，續看淡可留意熊證54333，收回價60元，2024年12月到期，實際槓桿3.6倍。
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