產經

輪商精選：看好金價留意24262

地緣政治風險升溫，港股本周開局下試16,500點關口，暫守100天線。如憂港股或進一步下跌，看淡可參考恒指輕微價外認沽證14129，行使價16,000點，今年6月到期，實際槓桿11.6倍。相反，如看好可留意價外認購證21871，行使價17,487點，今年8月到期，實際槓桿12.7倍。
避險情緒帶動現貨金一度突破每安士2,400美元創新高，其後高位整固回落。反映金價走勢的SPDR黃金ETF(02840)，資金連續兩天湧入淡倉，看淡部署可參考S金認沽證23666，行使價1,468元，2025年6月到期，實際槓桿8.9倍。相反，有大行上調年底金價預測至2,700美元，如看好可關注S金認購證24262，行使價1,868元，2024年12月到期，實際槓桿9.3倍。
中海油淡友留意23876
上周五國際油價在地緣政局緊張下升至每桶近88美元，中國海洋石油(00883)逆市做好。如看好中海油可留意認購證23924，行使價20.75元，2024年9月到期，實際槓桿7.6倍。相反，價外淡倉部署可考慮認沽證23876，行使價15.64元，2025年3月到期，實際槓桿5倍。
藍籌股方面表現兩極，市場擔心業務前景加上息口走勢未明，友邦保險(01299)跌至7年低位。由於股價短時間內急挫，投資者欲以Call輪入場，市場上行使價於64元水平的認購證，已是目前最貼價之選，看好可參考友邦價外認購證24139，行使價64.05元，2024年9月到期，實際槓桿9.1倍。相反，續看淡可留意熊證54333，收回價60元，2024年12月到期，實際槓桿3.6倍。
本結構性產品並無抵押品，如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。本文由香港上海滙豐銀行有限公司（「本行」或「發行商」）發行（包括任何參考條款），僅供參考之用，並不構成邀約、游說、或建議出售或購買結構性產品。結構性產品屬複雜產品，投資者務須就此審慎行事，除非投資者完全了解及願意承擔所涉風險，否則切勿投資此產品。結構性產品價格可急升可急跌，投資者或會損失所有或大部分投資。過往表現並不反映將來表現。投資前應了解結構性產品之性質及風險，並詳閱有關上市文件，獨立決定是否適合自己，若需要應諮詢專業建議。本行及其委任之流通量提供者可能是結構性產品的唯一市場參與者，而結構性產品的二級市場可能有限。謹請注意，牛熊證設有強制收回機制，因此有可能提早終止，在此情況下（i）N類牛熊證投資者會損失於牛熊證的全部投資；而（ii）R類牛熊證之剩餘價值則可能為零。作者為金管局及證監會持牌人士，並無就結構性產品或相關資產持有任何直接或間接權益。
滙豐環球資本市場亞太區機構客戶及財富管理香港上市產品銷售主管 劉嘉輝
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