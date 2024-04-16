宏觀分析：內地經濟前景聚焦工業投資

伊朗事先張揚向以色列發動攻擊終於發生，市場正觀望報復行動會否持續時，資產價格出現明顯變動。黃金期貨一度衝上每安士2,448美元，惟要留意的是，儘管地緣局勢緊張未見平息，但金價迅速回吐，調整至事件發生前的相若水平，似乎這一輪黃金未有如之前緊張局勢般有資金持續流入，相反部分投資者選擇在高位套現。

押注虛幣宜選Bitcoin 另方面，美匯指數升勢凌厲，創一年半以來最大單周漲幅，突破105水平後，更衝破106水平，反映今輪的「避險」資產是美元現金。

獲利的形勢也在虛擬貨幣市場發生，比特幣（Bitcoin）近日突然從每枚70,000美元水平，曾下瀉至61,000美元水平。以太幣情況更差，從3,500美元水平下跌，一度低見3,000美元水平，即3月中旬的低位也失守。從技術走勢上看，比特幣在近月的橫行區有明顯支持，但以太幣沒有。事實上，要看資產的強弱，往往在調整時見真章，如果想趁調整買虛擬貨幣，依然首選比特幣。

減息預期降溫撐起美元 另一個支撐美元最新一輪升勢的原因，是上周三公布美國3月消費物價指數（CPI）開始。美國CPI再次超過市場預期，導致交易員削減對聯儲局減息的押注，並將當局今輪第一次減息時間預測一再延遲，更有大行認為今年僅減息一次。

事實上，聯儲局政策前景與歐洲央行等分歧愈來愈大，歐洲央行已暗示通脹放緩，可能最早於6月降息。因此，美國通脹高於預期，美元息口高企的情況持續，變相對美元支持力更大，加上地緣局勢緊張，令美元避險地位更高。

而對港股來說，內地經濟數據最重要，包括第一季度國內生產總值（GDP）、工業增加值、固定資產投資、社會消費品零售總額等。多家機構預計，隨着春節錯月、低基數等因素消退，3月份工業、消費等指標或會回落，但製造業和基建投資增速可能維持較高增速。

春節過後，節後的消費活動呈現自然回落，居民出行活動景氣度有所放緩是合理，預計3月社會消費品零售總額按年增速從首兩月的5.5%放緩，所以就算數據放緩，投資者的壓力也不會太大。重點關注的是，春節後企業復工復產理應加快，雖然3月製造業採購經理指數（PMI）按月上升1.7個百分點至50.8，增長動能明顯，但3月以來，粗鋼產量回落、水泥發運率回升、半鋼胎開工率維持高位。因此，工業增加值、固定資產投資的好壞，將影響投資者評估內地復甦的動力。

元宇證券基金投資總監 林嘉麒（作者為註冊持牌人士）