天瀧沽兩單位涉6596萬
新盤林立的啟德跑道區頻錄成交，恒基地產(00012)及會德豐地產等6大發展商合作的天瀧，昨錄兩宗成交，共涉6,596萬元。恒基物業代理董事及營業（二）部總經理韓家輝指，上述兩伙臨海單位以招標售出，包括第2座20樓B室三房戶，實用面積1,002方呎，成交價3,286萬元，呎價約32,794元。
帝景園連售5戶
毗鄰由華潤置地（海外）及保利置業集團(00119)合作的澐璟，單日也沽3宗，總成交金額逾4,319.03萬元。市場消息指，當中兩伙相鄰單位由同一組買家斥逾2,895萬元購入。另一伙曾為本月初以1,423.17萬元售出的3B座23樓C室兩房戶，實用面積568方呎，交易告吹後，昨以相同價錢重新售出，呎價約25,056元。
港島傳統豪宅不乏捧場客，新鴻基地產(00016)發展的中半山帝景園，部分單位轉租為售後頻錄承接。消息透露，項目昨連沽5伙，成交價約4,825萬至6,000萬元，共涉額約2.75億元。包括3座5樓A室，實用面積約1,530方呎，成交價約4,825萬元，呎價約31,536元。該盤過去一周內售約13伙，套現近7億元。
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