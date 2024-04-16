新盤概況：PARK SEASONS暫收2500票
全新盤連日來收票情況理想，會德豐地產旗下將軍澳日出康城第12B期PARK SEASONS，過去3日累錄約2,500張入票，按首張價單138伙計，暫錄超額認購約17倍。該公司副主席兼常務董事黃光耀表示，項目最快於今日加推及公布首輪銷售安排。
他又指，入票人士中超過一半為上一期的向隅客。整體約七成是年輕首置客，約兩成是投資者，另外有約一成準買家部署租轉買。部分向隅客今期再次入票，希望「一買再買」。
佳悅加推12伙
餘貨盤劈價重推。佳寧娜(00126)及宏達控股合作發展的長沙灣佳悅，昨加推價單5號，提供12伙，不設折扣，平均呎價僅約16,999元。發展商安排當中6伙於周五起發售。加推單位高層戶為主，實用面積180至289方呎，售價318萬至474.8萬元，呎價15,869至19,204元。入場戶為3樓C室，實用面積180方呎，開放式間隔，另連42方呎平台，呎價約17,667元。事實上，該盤於上月中減價後，一個月內售出約38伙，套現逾1.37億元。
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