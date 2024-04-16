旺角地舖逾半億沽 升四成

核心購物區舖位錄半億元成交。旺角花園街地舖以5,300萬元連租約易手，呎價逾4萬元，物業近19年升值約39.5%。

該舖位為花園街3至5號鴻威大廈地下9號舖，建築面積約1,306方呎，成交呎價約40,582元。原業主於2005年以3,800萬元購入，帳面獲利約1,500萬元。據了解，該舖由食肆租用，每月租金約16萬元，租金回報率約3.6厘。

另外，上環文咸東街97號地下D號舖連入則閣樓，面積各約800方呎，於本月以2,550萬元登記易手，租金回報率約4厘。

觀塘商廈呎價跌穿一萬 商廈買賣做價持續低迷。市場消息指，觀塘中海日升中心高層A室寫字樓單位，面積約8,040方呎，以約7,796萬元轉售，呎價跌穿一萬元，只有約9,697元。上月同廈一個高層E室，面積約1,331方呎，成交價約1,375萬元，呎價約10,331元。

此外，利嘉閣陳偉國表示，上環永樂街177至183號永德商業中心中層3個相連單位，現仍有租約，面積共約1,260方呎，意向價售價約1,135萬元，呎價約9,008元，租金回報率約3.4厘。美聯工商蕭俊傑則指，荃灣有線電視大樓高層工廈單位，建築面積約3,140方呎，意向價約1,632萬元，呎價約5,197元。