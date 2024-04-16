未補價居屋旺場

將軍澳半月逾40刁 天水圍交投超私樓 本地二手私樓市場轉吹淡風，反而資助房屋受惠於新一批白居二客入市，交投依然活躍，將軍澳4月已錄超過40宗未補價第二市場買賣，居屋頌明苑連錄兩宗同類買家入市個案。天水圍居屋本月都錄逾40宗買賣，數量遠超同區私樓，當中，天頌苑單位獲綠表客承接，約5年帳蝕逾13%。

頌明苑318萬近平手沽 世紀21將軍澳魏仕良表示，白居二買家入市刺激下，近月整體第二市場成交大幅增加，其中，頌明苑E座高層1室兩房戶，實用面積約401方呎，於上月放盤，終一口價減13萬元，即獲該類買家以318萬元購入，呎價約7,930元。原業主於2017年10月以約300萬元購入，扣除轉售成本，幾近平手離場。

天水圍本月私樓交投淡靜，藍籌盤嘉湖山莊都只錄約5宗買賣，不過，中原伍耀祖指，白居二客帶動同區居屋成交，本月錄逾40宗買賣，並集中為第二市場買賣，如天富苑A座高層8室套三房戶，實用面積約650方呎，叫價445萬元，最後以416萬元易手，呎價約6,400元。消息稱，同屋苑E座中層同面積三房戶，傳以520萬元成交，創項目逾兩年新高，呎價約8,000元。

天頌苑中層虧損13% 同區居屋天頌苑卻錄蝕讓。祥益林家倫稱，單位為N座中層6室，實用面積約433方呎，放盤僅約一周，累減10萬元，獲區內綠表客以275萬元購入，呎價約6,351元，約5年帳面蝕約43萬元，單位貶值約13.5%。

青衣4月僅錄約31宗二手住宅買賣，交投顯著回落。中原黃淑賢表示，全區成交中佔約20宗屬公、居屋單位，佔比近65%。居屋青宏苑A座極高層4室，實用面積約506方呎，市場放盤已一段時間，白居二客議價約一星期，獲減價35萬元，以525萬元成交，呎價約10,375元。

新界北區本月都錄約23宗資助房屋成交，佔全區交投近一半。該行蔡天賜指，粉嶺居屋榮福中心暫錄約3宗，包括6座中層D室三房戶，以349萬元易手，呎價約5,925元，新買家為白居二客。同區景盛苑期內都錄約5宗買賣。

東涌居屋受追捧，裕東苑及裕泰苑4月錄至少11宗買賣。據了解，裕泰苑A座中層單位，實用面積約309方呎，第二市場成交價僅約199萬元，呎價約6,440元，較2019年一手購入價帳面升值約38%，升幅跑贏私樓半新盤。

此外，港島海景居屋做價重上「7球」。世紀21溢榮郭少玲表示，筲箕灣東旭苑A座中層4室，實用面積約650方呎，套三房間隔，望全海景，上月第二市場叫價750萬元，綠表買家以725萬元承接，減幅僅約3.3%，呎價約11,154元。