簡訊一覽
●中石化煉化工程(02386)今年首季新簽訂合約總值為337.64億元（人民幣‧下同），按年增加80.3%；截至今年3月底，集團未完成合約量為1,556.88億元，較去年底增加14.3%。
●中國平安(02318)今年首季壽險及健康險業務原保險合約保費收入為1,853.45萬元（人民幣‧下同），按年升1.17%；同期財產保險的原保險合約保費收入為790.75億元，按年增2.75%。
●中國太保(02601)今年首季壽險累計原保險業務收入916.86億元（人民幣‧下同），按年跌5.4%；財險累計原保險業務收入624.91億元，按年增8.6%。
●中銀航空租賃(02588)今年首季新增10架待交付飛機，並簽訂了31項租賃承諾，是自2020年以來最佳的第一季度表現；且飛機銷售勢頭依然強勁，今年以來已售出5架飛機，而100%的收款率反映出航空公司客戶財務狀況持續改善及公司的風險意識文化。
●內地A股電池巨企寧德時代首季度營收797.7億元（人民幣‧下同）；淨利潤105.1億元，按年增長7%。
●南方航空(01055)3月客運運力投入按年上升22.44%；客座率82.33%，按年升8.26個百分點；另貨運運力投入按年升21.95%，貨郵載運率53.21%，按年升3.26個百分點。
●永嘉集團(03322)披露，高級時裝零售業務的實體店舖於首季度的同店銷售跌25%，而高級時裝零售業務於首季度的整體收益下降8%。截至3月底，總實體店舖數目為115家，較去年底的123家減少8家。
●阿里巴巴(09988)旗下的菜鳥據報與人保資本共同設立倉儲物流股權投資基金，聚焦於投資長三角、京津冀等經濟圈多處高標準倉儲物流基礎設施，該基金投資總資產規模約30億元人民幣。
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