新加坡私宅上月718宗成交 4個月最多

在一系列郊區項目推出刺激買樓熱潮後，新加坡住宅銷售由平靜中反彈，創下4個月以來最大升幅。新加坡市區重建局昨日公布的數據顯示，開發商3月售出718個私人住宅單位，為去年11月以來最多，比前3個月銷售的新單位數量總和還要多。

不過，近幾個月來，由於高利率、大量供應以及抑制外國買家需求的限制措施，樓市一直降溫，復甦能否持續仍是問題。

開發商以大折扣去庫存 新推出的單位成為3月銷情的主要推動力，其中郊區公寓項目Lentor Mansion佔成交量一半以上。券商花旗表示，該項目的強勁交投可能只是一次性，高端開發商愈來愈多推出大幅折扣來出售庫存。其中包括位於新加坡南部度假島嶼聖淘沙的一個公寓，該公寓售價比最初推出價格有40%以上折扣。

關於以巴衝突，南韓政府稱，伊朗攻擊以色列導致中東緊張局勢升級將對南韓出口帶來有限的影響，預期4月出口可維持向上，推動整體出口連續7個月實現正增長；但補充將嚴密關注檢查是否有油價和物流成本上漲等因素影響出口。