中東衝突倘升級 油價恐挑戰100美元

中東地緣局勢升溫，伊朗無人機和導彈在周末期間空襲以色列遭多國出手幫助攔截後，原油價格於周一不升反跌。布蘭特期油跌穿90美元一桶，曾低見89.22美元；紐約期油亦跌穿85美元關，曾低見84.36美元。交易員指出，油價近期急升，投資者都趁以色列暫時反應溫和而先行獲利，惟得繼續留意事態發展，一旦以國襲擊伊朗石油設施報復的話，油價將挑戰每桶100美元大關。

荷蘭國際集團（ING Group）的報告指出，以色列怎樣回應是目前關鍵且不確定因素，可是周末期間有限的破壞和無人員傷亡，意味着以色列可能會採有節制的態度。對於油市而言，第一個出現的風險可能是多國對伊朗施加更嚴格的石油制裁，這將導致石油供應每天減少50萬至100萬桶。其他可能的結果包括以色列攻擊伊朗的能源基礎設施、伊朗封鎖霍爾木茲海峽等。

要留意的是，伊朗是石油輸出國組織（OPEC）的第3大產油國。Lipow Oil Associates認為，任何對伊朗石油生產或出口設施的攻擊，都會將布油價推高至100美元，而一旦霍爾木茲海峽關閉，更將導致油價飆到120至130美元之間。

俄金屬受制裁 鋁鎳價曾飆 地緣政治同樣影響工業金屬價格。美國和英國上周五禁止倫敦金屬交易所（LME）和芝加哥商品交易所（CME）接受俄羅斯新生產的鋁、銅和鎳，以遵守美英對俄的新制裁。LME鋁價曾飆近一成，創1987年該合約創立以來最大升幅；鎳價亦上漲8.8%。不過其後鋁價升幅收窄至不足2%，鎳價在本文截稿時更反跌0.06%。

有英國官員預計，市場混亂只是短暫，英國政府已與美國政府、LME、英倫銀行和金融操守局（FCA）進行磋商，將影響降至最低。