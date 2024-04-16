美上月零售勝預期 道指高開403

3月份美國零售銷售按月升0.7%，勝市場預期，按年計則升4%，撇除汽油及汽車後按月升1%，遠勝市場預期及前一個月，可見經濟活動依然強勁。就算10年期美國國債孳息率觸及4.626厘的逾4個月新高，美股周一早段仍顯著做好，道指升403點，報38,386點；標指升40點，報5,164點；納指升103點，報16,278點。

Tesla傳裁員10%涉1.4萬人 不過，特斯拉（Tesla）有部分員工可能要勒緊褲頭，據報行政總裁馬斯克發內部信，決定裁員逾10%，以公司去年員工總14.05萬人計，即逾1.4萬人丟飯碗。儘管幅度低於昨日較早前流傳的20%，但已大過2017年、2018年、2019年及2022年的裁員力度，指某些部門中有部分角色和工作職能重疊。

Tesla員工薪酬佔收入比重去年企穩於5%，問題是去年初挑起減價戰後，先使自己賣車毛利率不斷下滑，去年末季僅16.61%，按年跌7.13個百分點，不料今年首季交車量為2020年次季以來首次按年下跌，連市場預測範圍下限也未達到。該企股價周一早段逆市挫2.01%。

高盛上季多賺27% 早段揚 大型投行高盛上季業績遠勝預期，股價曾升5.98%。期內該企純利按年增長27.34%至39.31億美元，收入按年增長16.27%至142.13億美元，其中美洲區收入按年增長27.62%至91.81億美元，亞洲區收入亦按年增長8.02%至15.62億美元。按業務劃分，股票及固定收益交易收入按年增長9.9%至76.34億美元，市場原預期後者會倒退，財富管理部門收入按年增長17.81%至37.89億美元，股債承銷及交易顧問的投行部門收入按年增長31.72%至20.8億美元。

嘉信理財上季核心客戶新資產增加960億美元，資產管理收入按年增長20.48%至13.48億美元，可是交易收入和佔比最大的淨利息收入俱告跌，總收入按年跌7.34%至47.4億美元，純利按年跌18.39%至12.51億美元。

另外，繼向台積電發放66億美元建廠補貼後，美國商務部周一向其死敵三星電子批出最多64億美元資助其在德州興建尖端製程晶片廠房，也會有兩納米製程的生產線，跟台積電「硬撼」，同時包含研發中心與先進封裝廠房，不同之處是三星沒有申請政府擔保貸款。迄今《晶片法案》的建廠補貼已用去68%。