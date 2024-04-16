日圓兌港元跌穿5.1

大鱷押注再貶 淨短倉7年最多 中東衝突再起，避險情緒升溫，美匯指數仍然高企在105之上，日圓則弱勢未改。日圓兌每美元周一再貶值至34年低位，低見154.41，即折合每百日圓兌港元失守5.1算，僅見5.071。市場則繼續押注日圓貶值，事關美國商品期貨交易委員會（CFTC）數據顯示，截至4月9日，對沖基金持有的日圓淨短倉升至逾9萬張，是2017年以來最高。

日本財務大臣鈴木俊一連續多日重申，正在密切關注外匯走勢，希望做好充分準備，惟其言論繼續對圓匯零刺激作用。

內地客傳趁平搶日本樓 日圓匯價低水，有指內地人又再翻兜投資日本樓，因為當地樓市引力大增。有大阪房地產經紀更形容，「內地人在日本買樓就如平價汽車或其他東西般隨意」、「買樓就似飲水般容易」，而就算有住宅起跳價屬兩億日圓（約1,014萬港元），內地買家亦認為「好便宜」。

據悉一批內地投資者瞄準的日本樓地段，與日本民眾相反，愈是低階愈受歡迎。除了北海道，內地資金也正流入大阪、京都等關西地區的房產，例如大阪市中心某個評價不太好的住宅區，雖然交通便利，但交易價格卻相對便宜。據悉，目前該社區有許多起跳價約2,000萬日圓（約101萬港元）的小戶型住宅與公寓，都已經被內地買家搶購一空。

至於剛落成的東京貴價住宅，同樣是內地投資者掃貨目標。如東京中野區的一幢剛於3月落成的公寓，面積約140方呎，距新宿站僅約兩公里，獲內地女投資者一眼看上。

房地產顧問公司萊坊去年曾發報告稱，在截至去年的10年間，日本商業房地產市場已獲得約162億美元（約1,263億港元）的投資，其中12%來自今年上半年，凸顯投資者興趣激增。

日本股市昨日顯著下挫，日經平均指數收跌290點或0.74%，報39,232點；東證指數（TOPIX）跌6點或0.23%，報2,753點。

日核心機械訂單月增7.7% 另外，日本2月核心機械訂單按月增長7.7%，為去年1月以來最大升幅，增幅遠高於市場預期的0.8%，按年計跌1.8%，遠低過市場預期的跌6%，反映當地公司盈利理想下，更有意願提高投資。

不過，三菱日聯摩根士丹利證券高級固定收益策略師鶴田啟介表示，地緣政治風險可能推高資源價格，導致日本貿易餘額惡化，削弱日圓表現，預計將對較長期消費者價格構成上行壓力。

每百日圓兌港元走勢