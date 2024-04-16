內地茶飲店紛攻港外闖 競爭激化

近年手搖飲品在內地大行其道，造就不少連鎖飲品店，更陸續進攻香港消費者和資本市場。即將又有茶飲股登場，分析指行業競爭將日益激烈，業者的毛利率壓力不容忽視。

個別研創新產品吸客 市場競爭非常激烈，茶百道聯合創始人兼總經理汪紅學指，公司會繼續拓展低線城市及海外市場，同時會持續研發創新產品，令產品組合更多元化、產品標準化等。該企招股價為每股17.5港元，集資最多25.85億港元。

近期多隻新股上市後「潛水」，該公司聯合創始人兼投融資負責人古計林表示，股價漲跌是正常事情，不太關注短期表現，定價已預留一定水位予投資者及平衡合理估值，形容現時是上市「絕佳時機」，且已獲得大型長線基金以錨定投資者（anchor investor）認購。

至於拓展計劃，汪紅學提到，未來將到三、四及五線城市等下沉城市發展；海外方面，今年1月在南韓開設首間門店，經營情況較預期佳，當地第二間分店將於本月內開張，而東南亞發展潛力大，有意進軍泰國、越南及馬來西亞市場，並透露已在香港選址，泰國店亦在籌劃中。

茶飲企業業績一覽