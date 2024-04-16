東亞料中小企貸款今年再揚

區偉權接受訪問時認為，現時市面所謂「結業潮」，只是目前正處於「交接期」，有舊舖關門，亦見新店開張；同時疫後的業務模式或產品出現轉變，有部分企業由實體店面轉為純網上銷售。不過，美國利率走勢尚未明朗，提醒中小企不要太過依賴單一預測進行業務部署。

內地客續帶動開戶量 該行去年新增中小企戶口按年升17%，當中六成的主要股東為內地人。區認為，雖然本地經濟環境仍有一定的挑戰，但香港的經濟環境已逐漸穩定，並觀察到多項經濟指標正常，加上香港的低稅率和資金流動自由等營商優勢；相信今年開戶量能維持雙位數增長，且內地客續成增長動力。

信貸質素方面，區指去年中小企相關的壞帳水平處於合理的範圍之內，整體財務狀況健康。銀行亦不會向客戶提早追收貸款（Call Loan），但若相關貸款即將到期，銀行則會採取跟進行動；強調銀行會根據市場和客戶具體情況進行信貸政策的調整，會遵循審慎風險管理原則，確保貸款活動安全。