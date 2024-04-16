手機首季出貨增7.8% iPhone減一成

IDC全球追蹤研究總監Nabila Popal表示，智能手機市場經歷了過去兩年的動盪，變得更加強大也發生了變化。雖然排在前兩名的三星和Apple第一季出貨量都出現負增長，但三星總體地位似乎強於過去幾個季度。