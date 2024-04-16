手機首季出貨增7.8% iPhone減一成
市場調研機構IDC發表報告顯示，今年首季全球手機出貨量按年增長7.8%，至2.894億部；當中蘋果公司（Apple Inc.）的iPhone出貨量減少近9.6%至5,010萬部，市佔率為17.3%，排名第二；三星手機出貨量跌0.7%至6,010萬部，市佔率20.8%，重奪榜首；小米集團(01810)出貨量4,080萬部，反彈33.8%，市佔率14.1%，排名第三，縮窄與Apple的差距。
IDC全球追蹤研究總監Nabila Popal表示，智能手機市場經歷了過去兩年的動盪，變得更加強大也發生了變化。雖然排在前兩名的三星和Apple第一季出貨量都出現負增長，但三星總體地位似乎強於過去幾個季度。
研究又發現，隨着消費者更傾向於選擇打算長期使用的高端機型，手機平均售價正上升。Apple的iPhone 15 Pro系列銷售佔比可能提高，使單部收入增加。不過，Apple也不得不罕見提供大幅折扣來刺激銷售，一些中國零售合作夥伴比正常價最高減價180美元進行促銷。
鴻騰料轉賺 股價仍跌3%
此外，鴻騰精密(06088)發盈喜，料首季扭虧為盈，未經審核預計錄得淨利潤介於700萬至1,000萬美元之間，去年同期蝕約900萬美元，主要由於集團管理效率提高，及電腦、消費性電子與網絡設施終端市場的需求逐漸恢復。惟其股價受壓，昨全日低位見1.8元，收報2.03元，跌3.33%。
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