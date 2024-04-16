A股彈 受惠資本市場新政

中國資本市場活動降溫，金融服務商Dealogic數據顯示，今年以來中企在內地透過首次公開招股（IPO）、後續公開發行（FPO）等方式，僅募集64億美元，創有紀錄新低。不過，國務院時隔10年、於上周公布第三個俗稱「國九條」的資本市場指導文件，全方位重塑資本市場生態環境，加上中國人民銀行昨進行千億元（人民幣‧下同）一年期的中期借貸便利（MLF）操作，刺激A股趁機反彈，滬綜指全日升1.26%，與深圳股市兩大指數均漲逾1%收市。

瑞銀證券中國股票策略分析師孟磊認為，國務院再推資本市場指導文件，體現決策層的高度重視。同時，中證監發布加強退市監管的配套政策，並對6項制度規則公開徵求意見，資本市場在中國經濟發展中的戰略重要性已進一步提升。

他又指，4月底發布的中企首季業績有望超出市場預期，且A股市場的股權風險溢價接近歷史高位，似乎對宏觀進一步放緩情景假設進行了計價，考慮到整體經濟形勢喜憂參半、政策利好頻出，或表明市場過度計價經濟隱憂，但低估政策利好。

人行縮量續做千億MLF A股走勢昨日轉強，滬綜指最多曾漲1.57%，收報3,057點，深成指漲1.53%，創業板指數更飆1.85%。兩市主板單日成交9,971億元，按日增23%，滬深股通淨買入81.08億元，為一個月來最多。

周一由官方開出的人民幣中間價報7.0979兌每美元，為3周低位，人民幣在岸價下午4時30分收報7.2385，僅跌10點子，續創近5個月新低，每百港元曾兌約92.46人民幣。

為維護銀行體系流動性合理充裕，人行本月進行1,000億元的MLF操作，利率持平於2.5厘，淨回籠700億元，連續兩個月縮量不減息。分析指，跨季後人行逆回購已重回平穩操作，4月MLF縮量續作符合近期操作方向。4月為傳統信貸淡季，金融機構對MLF的需求也不強，現階段人行抽走沉澱在銀行間的流動性，或免影響日後降準和降息提振經濟的效果。