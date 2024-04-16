內房保交樓恐缺資4萬億

高盛：銀行僅貸款4690億 行業調整未見底 儘管中國住建部開宗名義指今年「保交樓」的工作進入攻堅期，但啃下「硬骨頭」非易事。上周中國人民銀行出爐的3月信貸數據增速回落，即使3月個人按揭利率首次低於企業貸款利率，僅錄3.71厘，但由銀行放貸的3月新增居民中長期貸款只有4,516億元（人民幣‧下同），按年少增1,832億元。有外資大行分析估計，民營房地產開發商的「保交樓」任務面臨4萬億元的資金缺口，這令尚未觸底的房地產行業雪上加霜。

去年另一券商野村證券曾指，當時估計約有2,000萬套待完工和延遲交付的預售房，填補資金缺口料高達3.2萬億元。為救房企，中國自去年第四季已不斷推行放寬樓市措施，甚至今年初建立城市房地產融資協調機制，由各地政府列出融資項目「白名單」，允房企憑入選「白名單」的地產項目向內銀申請貸款。

籲改善融資條件 需求復常 不過，昨日有外媒引述高盛經濟學家王立升為首撰寫的報告指，截至3月底，銀行提供的信貸支持總額為4,690億元，遠低於確保交樓所需金額。隨着內房危機持續，去年推行樓市鬆綁措施對一手樓影響正消退，追蹤內房行業的不少指標惡化，開發商的資金狀況仍捉襟見肘。

高盛補充指，今輪穩樓市政策的力度「似乎相當小」，而目前房地產行業尚未達到該行預期的「L形」走勢的底部。想改善現況，中國政府需從開發商的融資條件着手，令住房需求恢復至「正常」水平，還應緩解房地產建設投資的萎縮程度。但經該行測算，若政府在房企融資條件、居民買樓信心、房企建設投資這3個領域作出重大規劃，將產生巨大成本，遠高於迄今為止的資金安排。

假設地方政府和國有企業能以市價的50%購買開發商的庫存，將供應量降至2018年的水平，高盛料需7.7萬億元。

萬科傳抵押1300億資產借貸 至今中方勒住「爛尾樓」的企圖愈趨明顯，國務院副總理何立峰上周六起一連兩日在鄭州調研房地產工作，並主持召開座談會，強調要加快推進房地產融資協調機制落地見效，「能進盡進」之餘，對已納入「白名單」項目要積極給予資金支持，做到「應貸盡貸」，以保障項目按時建成交付，穩定樓市預期。對暫不符合「白名單」要求的項目，也要加緊拿出有針對性的解決方案。在開發貸款和預售樓帳款方面，更要優化帳戶管理和資金監管，確保封閉運行，嚴防違規挪用。

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