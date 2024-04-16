招金配股籌17億 股價冧近一成

市場尚在注視以色列如何回應伊朗日前對其本土的空襲，現貨金周一高位徘徊，每安士曾見2,372.62美元，升1.21%，現貨銀每安士曾見28.5735美元，漲2.45%。

事緣招金乘股價今年顯著上揚，開市前宣布配售最多1.32億股，相當於經擴大股本約3.88%，配售價為每股13.2元，比上周五收市價有9.71%折讓，預計淨籌17.25億元，以補充營運資金及償還銀行貸款。招金昨收報13.22元，險守配售價。

提高澳洲同業收購價 招金另公布，把全購澳洲上市金礦股Tietto Minerals的要約價提高逾17%至每股68澳仙，交易作價遂升至折合約37.18億元。

招金冀藉此取得一個西非科特迪瓦的金礦項目，不但已獲中國監管機構首肯，更說「根據與科特迪瓦政府代表的溝通」，交易「毋須獲得科特迪瓦礦業、石油及能源部同意」，但不會再提高要約價。Tietto董事會卻一致建議投資者不要接受招金的要約。

不管如何，摩根士丹利認為招金今次配股價合理，並基於預計今年投資的海域金礦後年產能會上到10噸（其去年礦產黃金量近17.6噸），調高目標價至14元，評級「中性」。該礦位於山東對出海域，跟大股東紫金合資。

繼高盛宣稱黃金處於「不可動搖的牛市」後，內地國金證券亦稱，就算歐美投資者配置黃金ETF（交易所買賣基金）熱情減退，亞洲投資者仍在加速購入，況且美國今年勢減息，連同央行增持等因素，中期仍有望再破頂。