港虛幣現貨ETF開綠燈 包括以太幣

香港證監會昨日「開綠燈」，批准在香港發行虛擬貨幣現貨交易所買賣基金（ETF）。要留意，首批放行的除了有比特幣現貨ETF，還有以太幣現貨ETF，意味較美國搶先一步推出。

首批「出閘」基金包括華夏基金（香港）、嘉實國際，以及博時基金（國際）與HashKey Capital Limited等。其中，華夏基金香港在官方社交平台宣布，獲證監會批准可向投資者提供虛擬資產管理服務，計劃發行能投資於比特幣及以太幣現貨ETF產品。華夏表示，將聯同數字資產交易平台OSL及中銀保誠信託積極研究及部署。

博時基金（國際）與HashKey Capital Limited亦宣布，共同申請的兩隻虛擬資產現貨ETF已獲得證監會有條件批准，共同推動比特幣及以太幣現貨ETF的發行。

美地產大亨賣樓換比特幣 比特幣及以太幣價格昨回穩，分別升3%及6.28%，每枚報66,539美元及3,256美元。而房地產投資公司Cardone Capital行政總裁Grant Cardone最近宣布將以646枚比特幣（約4,203萬美元）放售他在佛州的海濱豪宅，引起美國地產界轟動，又解釋自己寧願擁有更多比特幣或多戶住宅，也不願投資單一豪宅。

而距離比特幣第四次減半時間僅剩不足5日，比特幣礦工是否會在減半後大舉拋售比特幣，以維持營運，備受市場關注。最新數據顯示，單是美國與加拿大的7大上市礦企，目前持有價值達27.9億美元的比特幣。

首批獲准發行虛幣現貨ETF機構