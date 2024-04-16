港虛幣現貨ETF開綠燈 包括以太幣
香港證監會昨日「開綠燈」，批准在香港發行虛擬貨幣現貨交易所買賣基金（ETF）。要留意，首批放行的除了有比特幣現貨ETF，還有以太幣現貨ETF，意味較美國搶先一步推出。
首批「出閘」基金包括華夏基金（香港）、嘉實國際，以及博時基金（國際）與HashKey Capital Limited等。其中，華夏基金香港在官方社交平台宣布，獲證監會批准可向投資者提供虛擬資產管理服務，計劃發行能投資於比特幣及以太幣現貨ETF產品。華夏表示，將聯同數字資產交易平台OSL及中銀保誠信託積極研究及部署。
OSL集團(00863)旗下OSL數字證券則發公告指，成為華夏基金（香港）的首家虛擬資產交易及託管合作夥伴，為其在港的首隻比特幣及以太幣現貨ETF提供支持。另外，OSL獲任命為嘉實國際資產管理現貨虛擬貨幣交易所買賣基金的首家虛擬資產交易平台及託管商。
博時基金（國際）與HashKey Capital Limited亦宣布，共同申請的兩隻虛擬資產現貨ETF已獲得證監會有條件批准，共同推動比特幣及以太幣現貨ETF的發行。
美地產大亨賣樓換比特幣
比特幣及以太幣價格昨回穩，分別升3%及6.28%，每枚報66,539美元及3,256美元。而房地產投資公司Cardone Capital行政總裁Grant Cardone最近宣布將以646枚比特幣（約4,203萬美元）放售他在佛州的海濱豪宅，引起美國地產界轟動，又解釋自己寧願擁有更多比特幣或多戶住宅，也不願投資單一豪宅。
而距離比特幣第四次減半時間僅剩不足5日，比特幣礦工是否會在減半後大舉拋售比特幣，以維持營運，備受市場關注。最新數據顯示，單是美國與加拿大的7大上市礦企，目前持有價值達27.9億美元的比特幣。
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