恒指3連跌 周大福挫7%藍籌最差

雖然中東緊張局勢升溫，但美國減息預期降溫，港股昨日下跌，恒生指數曾跌256點，低見16,465點，其後在內地A股上漲帶動下跌幅收窄，收報16,600點，挫121點或0.72%，連跌3日；國企指數收報5,856點，挫23點或0.39%；科技指數跌31點或0.92%，報3,442點。主板成交縮至951億元。

在2022年3月，天韵當時的核數師羅兵咸永道進行年度審計時，揭發天韵內地附屬公司某個銀行帳戶的公司內部財務紀錄，與羅兵咸獨立取得的真實銀行帳戶結餘存在重大差異，而公司聲稱這是因為內地附屬公司一名行政人員，在公司高級管理層不知情下執行了3,400萬元（人民幣‧下同）的未經授權轉帳。

不過，證監會調查卻發現，該筆轉帳從未發生，並極度關注公司是否捏造轉帳，掩飾當時核數師所識別到的異常情況，誤導其股東、核數師、法證會計師和監管機構，繼而進一步發現天韵提供的其他銀行結餘，與證監會獨立地從天韵的銀行取得的結餘有差異，下落不明的資金由4.338億至5.637億元不等，相當於天韵於過去4年公布的財務業績中逾90%現金及銀行結餘和逾45%資產淨值。

為保障股東的利益，證監會要求天韵立即採取多項行動，但公司未能以令人滿意的方式解決該會關注的問題，尤其是未能按要求作出承諾，令該會信納及未能委聘一名信譽良好的香港獨立顧問以保護天韵的資產，遂於上周五指示聯交所暫停天韵股份交易。證監會有關調查尚在進行。