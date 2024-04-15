匯通天下：避險升溫 美匯上望107

美國國債相對非美地區更高的收益率反映現時美國經濟優勢，加上美債收益率因通脹較預期高而急升，增加美國硬着陸風險，避險需求或支持美元。美匯指數今年第二季或於104至107區間上落，若美匯指數升穿並企穩今年2月和3月高位及心理關口104.98至105.1阻力，下個阻力或為105.76至106。第三季後期美國大選或利好美元，屆時美匯指數或升穿107水平，但升勢不會持久。市場對聯儲局更鷹派的利率定價或蔓延至其他央行，從而支持相關貨幣。