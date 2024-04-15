匯通天下：避險升溫 美匯上望107
美國國債相對非美地區更高的收益率反映現時美國經濟優勢，加上美債收益率因通脹較預期高而急升，增加美國硬着陸風險，避險需求或支持美元。美匯指數今年第二季或於104至107區間上落，若美匯指數升穿並企穩今年2月和3月高位及心理關口104.98至105.1阻力，下個阻力或為105.76至106。第三季後期美國大選或利好美元，屆時美匯指數或升穿107水平，但升勢不會持久。市場對聯儲局更鷹派的利率定價或蔓延至其他央行，從而支持相關貨幣。
澳元短線0.64有支持
澳洲服務業通脹仍居高不下，料央行首次減息時間或較遲，減息幅度亦可能較低。事實上，澳洲2月消費者物價指數的按年升幅已連續3個月維持於3.4%。短期內澳洲需求放緩令通脹降溫的機會不大。由於澳洲就業市場仍緊張，失業率處於3.7%的紀錄低位。預期澳洲央行於今年11月減息0.25厘，較遲減息或擴闊澳元息差優勢，或在今年下半年利好澳元。
短線走勢方面，澳元兌美元下個重要支持或為3月5日和4月2日低位的0.6478至0.6483，阻力或為3月21日高位的0.6635。
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