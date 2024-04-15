股市估市：港股動力減弱 未宜太樂觀

港股上周五跌逾2%，恒生指數17,100點的阻力位得而復失，指數亦都收於10天線及20天線之下。此外，指數14天相對強弱指數（RSI）目前回吐至50邊緣，意味指數強勢減弱。

儘管早前的內地採購經理指數（PMI）呈現經濟有觸底迹象，但外貿數據反映經濟前景仍欠缺動力，物價亦似乎未有顯現需求回升，在此背景下，金融市場實難有太大向上動力。美元持續強勢，令人民幣偏弱，離岸人民幣已反覆跌至年內低位，人民幣匯價對港股有一定相關性及啟示性，因此暫仍未敢對港股過分樂觀，整體配置上，避開指數重磅股仍是明智之舉。

集團整體業務似在2022年度有觸底迹象，下半年銷量達148,980噸，為過去4個半年度最高水平，儘管與過去樓市逆風前的逾百萬噸銷量仍有距離，但最少顯示業務最壞的時間或已過去。此外，集團致力推展提供解決方案業務方向，而不限於單單出售塗料，未來可望持續帶動毛利率提升。葉氏化工目前市值8億元，以32億元的營業額及逾24%的毛利率計算，估值算相當合理。

艾德金融集團執行董事 陳政深（作者為註冊持牌人士，並無持有相關股份權益）