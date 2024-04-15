盤點金融騙局免中伏

香港作為國際金融中心，自然少不免會有各類與金融相關的騙案發生，比如去年才被揭發、牽連甚廣的JPEX案；一直以來未曾歇息的「倫敦金」、「微信女」網絡情緣騙案等，年代久遠一點的還有上世紀80年代發生、一度被改編為電影的佳寧集團案。不過，這些發生在香港的騙案，大多都是同一手法，如同《阿拉丁》假扮王子的橋段——只能算是「童話故事」級數的騙案。而真正的世紀金融騙局往往是「災難片」，輕則損害一國王室聲譽，重則害死無辜平民，沾滿鮮血。

霸菱銀行倒閉 受累交易員做假帳 1995年2月26日——這是英國金融史上最黑暗的一天，有着數百年歷史、與英國王室權貴關係密切，甚至被視為「御用銀行」（英女王伊莉莎伯二世都是客戶）的霸菱銀行（Barings Bank）傳出倒閉消息，最終更以一英鎊的「恥辱價」賣盤予荷蘭ING銀行。這家老牌貴族銀行倒閉的原因，居然與遠在地球另一邊的日本股市有關，造成這一切的兇手更是一位當時年僅28歲的「魔鬼交易員」利森（Nicholas Leeson）。

私下炒賣 愈蝕愈多 利森1989年加入霸菱，主職負責期貨及期權的結算工作，其後輾轉到霸菱在新加坡的分行工作，擔任期貨及期權部門總經理，以他當時所在身處的位置及年齡，絕對是當時世界上最有前途的銀行家之一。然而，在1992年期間，某次因為一位下屬犯了交易錯誤而虧損，利森開始透過職權建立虛假帳戶來掩蓋失誤，並且偽造買賣紀錄，其後利用自己的佣金、炒賣所得填數，結果成功蒙混過關。

在他打開了潘朵拉的魔盒之後，情況一發不可收拾，陸續多次隱瞞交易失誤造成的虧損。直到1995年1月16日，利森利用「賣出鞍式期權」（Short straddle）押注日股短期不會大幅波動，怎料1月17日發生的阪神大地震觸發股市暴跌，造成巨額虧損。

輸百億 超銀行資本 最終他重施故技，一邊做假帳暫時暪天過海，同時做出一系列高風險交易，試圖炒股彌補損失，怎料愈輸愈多，最終銀行揭發利森的交易累積高達14億美元（約109.2億港元）的損失，也就是銀行可用於交易資本額的兩倍，因此導致該行因為資金鏈斷裂而倒閉。

利森在事發後逃亡離開新加坡，流連於馬來西亞、泰國，最終在德國被逮捕，並且於1995年11月20日被引渡到新加坡受審。最後他在新加坡的樟宜監獄服刑6年半，但僅服刑至1999年便假釋出獄。

安達信做數 Big 5變Big 4 4大會計師事務所（Big 4）在業內享負盛名，相信多數人也不陌生。不過，其實在本世紀初，會計界是有着5大會計師事務所（Big 5），而被除名消失的安達信（Arthur Andersen），正正是因為參與了史上最轟動的上市公司造假案——安龍（Enron）醜聞。

助安龍用子企虛報盈利 安龍是一家發迹於美國的德州能源巨頭，在2001年宣告破產之前，擁有約2.1萬名員工，每年營業額達1,010億美元。上世紀末，安龍先後成立多家境外公司，並用境外公司來避稅，提升公司盈利，同時把經營虧損透過會計方式隱藏在這些境外子公司，使得公司的盈利不斷虛增。

為了填補虛報盈利帶來的財務缺口，喪心病狂的安龍高層利用加州的能源開放政策漏洞操控電價，包括假借維修之名突然關閉發電廠，多次造成加州大停電，待電價飆升後才肯恢復供電。

這樣的做法不僅導致該州出現巨額經濟損失，亦導致許多無辜民眾傷亡，正在進行手術的病人因停電而死亡、超負荷的電塔爆炸起火、老人被困升降機……成為各大新聞頭條。

自1985年開始，安達信一直為安龍公司提供審計和諮詢服務，2001年10月安隆爆發財務醜聞，美國證監會（SEC）開始進行調查，安達信在過程中銷毀了過千份文件和電郵，部分高層亦被揭和安龍存在利益關係，因而同樣被指控妨礙司法公正。安達信最終在2002年8月31日放棄註冊會計師執照。

要為事件負上最大責任的安龍前行政總裁萊伊（Kenneth Lay）及斯基林（Jeffrey Skilling），雖然均在2006年被判欺詐罪名成立，但萊伊在判刑前心臟病發暴斃，斯基林則已於2019年出獄。

華爾街最大天仙局涉5千億 要數影響最大的金融騙局，必然是由美國納斯達克交易所前主席馬多夫（Bernard Madoff）苦心經營48年的「龐氏騙局」。由於馬多夫本人在華爾街赫赫有名，因而多年來吸引眾多富豪、機構投資者及著名慈善基金參與其投資計劃，怎料原來只是一場騙局，涉案金額估計達640億美元（約4,992億港元）。

馬多夫以「龐氏騙局」的手法，創立一家投資公司並以持續高回報的對沖基金為招徠，吸引大量投資者，但實際上他的投資並無賺錢，只是靠騙來的新客戶資金假裝成回報贈予舊客戶。

不過，由於他本人在華爾街聲名不俗，又曾經擔任納斯達克交易所的主席，加上無論市場行情如何，他的基金永遠都能夠有穩定持續的回報，因此確實騙了不少人入局。

因金融海嘯被揭發 然而，天網恢恢，2008年金融海嘯席捲金融業。有客戶要求贖回70億美元，但當時馬多夫的公司只有兩億至3億美元，他被迫向兩名兒子坦承其投資王國只是一場「天仙局」，最終兩名兒子「告發」馬多夫，揭發這宗歷來最大宗的騙局。而馬多夫於2021年4月病逝於獄中。

龐氏騙局1919現首例 利用新資金繳付回報 「龐氏騙局」又稱層壓式騙案、金字塔騙案，是近代源源不絕的傳銷騙案的始祖，原理是用後來的「投資者」資金，回繳給前面的「投資者」當作回報。而這類騙案可追溯至1919年，意大利金融騙子龐茲（Charles Ponzi）所設的騙局，「龐氏騙局」亦因此而得名。

靠資訊落差誘人落疊 龐茲在當時敏銳地察覺到金融騙局大有可為，於是在美國波士頓設計了一個投資計劃向當地人兜售，宣稱購買歐洲的國際回信郵票券，再轉賣回美國便可以賺錢。當時國家之間由於政策和匯率等因素，很多經濟行為一般人難以得知實況。他宣稱，所有投資在45天之內可獲得50%回報，並利用借來的資金，先向波士頓幾名人士推銷，增加自己的信譽；而且他給最初一批「投資者」於規定時間內拿到了承諾的回報，於是後面的投資者便大量湧入。

在8個月內，他收到的投資金額達1,500萬美元，這場陰謀持續了一年之久才被戳破。他被判處5年刑期，出獄後又做了幾件類似的金融詐騙，最終在1934年被遣返意大利。這場騙局並不複雜，但其「空手套白狼」的戲碼，今時今日依然在全世界各地，包括香港每日繼續上演。

利森曾在港分享如何令霸菱銀行倒閉。（資料圖片） 安達信在2002年8月31日放棄註冊會計師執照。 馬多夫