隆基東南亞設廠避關稅 美同業促華府堵漏洞

First Solar認為，美國會對中國更積極設置貿易壁壘。

FSLR攻薄膜電池年賺64億 太陽能組件價格去年「腰斬」，主打薄膜電池的FSLR卻轉賺8.3億美元（約64.74億港元），原因是出貨量及平均售價俱升，按其業績指引範園的中間值，2024年出貨量會升39.91%至15.95吉瓦（GW），毛利率再擴6.36個百分點至45.55%，攤薄後的每股純利飆升74.41%至13.5美元，股價更從2月底業績發布以來累漲25.85%，大幅跑贏英偉達（Nvidia）。

不過，業績發布會最矚目的莫過於行政總裁維德馬爾（Mark Widmar）嚴辭「批鬥」中國，指「持續的中國補貼和傾銷已經令（太陽能）電池和組件價格顯著崩盤」，於該企生產基地之一印度「扭曲市場價格，窒礙本地供應商實現製造業提升自給率的願景」。

現屆美國政府已經不斷出招降低對中國貨的依賴，也擋不往維德馬爾的矛頭。他批評，總統拜登前年用行政命令替越南、泰國、馬來西亞和柬埔寨的太陽能組件擋掉進口關稅，給自己重組供應鏈的努力「倒米」，威脅美國太陽能製造業，敦促華府運用一切工具堵上所有漏洞。

鑑於隆基等中國太陽能廠商早就在以上國家設廠，被指是為繞過美國關稅，維德馬爾很明顯是要當局向他們動手，尤其是他也提到《維吾爾人權法案》。

FSLR頗自豪地稱自己是全球10大太陽能電池公司唯一「總部設在美國且不在中國設廠」。業績發布會也提到其印度廠房以外的產能，2026年都處於「售罄」狀態。

分析相信，這是因為美國的《降低通脹法案》（IRA）讓採購美製太陽能設備的人或企業享有稅務優惠。

瑞銀看好需求 叫買FSLR 瑞銀指，FSLR去年末季訂單均價按季上升反映市場對該企美製薄膜電池組件需求強勁，予目標價250美元，比上周五收市高37%，評級為「買入」。

維德馬爾表示，不知道共和黨如果重奪白宮會怎樣處置IRA，但不認為會對中國手軟，反而會更積極設置「我們顧客擔憂的」貿易壁壘。

FSLR正擴充路易斯安那州、亞拉巴馬州及俄亥俄州的廠房，指引今年美國產能會由6吉瓦升至10.6吉瓦，2025年及2026年分別再升至11.6吉瓦及14.3吉瓦，屆時分別佔FSLR全球產能的51.55%及56.74%。

券商對First Solar

的目標價