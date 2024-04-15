洛鉬成最大鈷生產商 助攻電動車
洛陽鉬業(03993)總部位於遠離洛陽城區的欒川縣，依傍集團的鉬礦，還有唐太宗賜名的道教名勝「老君山」。不過，這家洛陽最大企業早已走出海外，旗下非洲剛果民主共和國的KFM銅鈷礦項目去年中投產後，取代瑞士的嘉能可成全球最大鈷生產商，強化中資對電動車產業鏈的掌控。
料銅今年產量增31%
KFM投產令甘肅國企同業金川國際(02362)感到不適，指就算電動車強勁的增長前景有利鈷的長遠需求，但礙於去年「剛果（金）一座大型礦山的空前增產帶來額外供應增長。短期之內，由於市場供過於求，需求不會明顯上升，因此鈷價回升可能會稍顯緩慢」。
不過，洛鉬的銅、鉬也切合能源轉型，況且銅才是產量壓倒性最大的產品，指引今年產量增長31%，難怪總裁孫瑞文稱，洛鉬今年「具備成為全球銅產能增長最快的礦業公司之一」。洛鉬估計，息口回落及中國刺激經濟，可支持終端消費復甦，電動車、可再生能源、電力傳輸等行業對銅的需求將進一步增加，支撐銅價。
出海難免會遇到政策風險，洛鉬銅鈷礦大本營剛果（金）或向礦業公司加徵「暴利稅」。曾會晤該國總理的孫瑞文僅稱「還沒有明確細則……每家都在談」，但稱「不會阻礙良好發展勢頭」。
孫對併購躊躇滿志，說現在「周期低點」有很多好項目，「包括鋰……現在一直在研究，等一些大項目的機會」，期望「外延這塊爭取今年有所收穫，尤其是跟寧德時代聯合走向海外。」
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