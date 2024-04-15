凱盛拓薄膜電池 成潛在增長引擎

同系公司具技術積累 現時凱盛收錢代大股東行使股東權利和義務，並負責凱盛玻璃控股安全與環保甚至「黨建」等管理工作。凱盛託管（不是持有）凱盛玻璃64.6832%股權，繼而管理成都中建材、瑞昌中建材及凱盛光伏。成都和瑞昌主營主流的碲化鎘（CdTe）薄膜電池，凱盛光伏則走銅銦鎵硒（CIGS）技術路線。

為全球供應超過九成薄膜電池的FSLR主打CdTe。海通國際指，成都中建材於2018年建成一條大面積CdTe薄膜太陽能電池示範生產線，實驗室光電轉換率達20.84%，屬國際領先，結合它的發電玻璃則有16.5%。

凱盛4月1日刊發託管合約更新的公告，託管費大幅加碼，但保留着「後續或將根據市場定位和業務發展需要，適時實施對標的公司併購整合，提升新能源材料業務的創新力和競爭力」，即何時獲母企注入薄膜電池業務仍是未知，交銀國際對凱盛的盈利預測亦無計入薄膜電池。

「薄膜」或令你想起「妖股」漢能薄膜發電（前上市編號：00566）。薄膜電池的光電轉換率固然未及現時主流、以多晶硅為原料的晶硅電池，勝在適合把太陽能發電系統融合建築物（BIPV，不另外裝太陽能板）。

凱盛母企中建材集團旗下德國薄膜電池開發商CTF Solar及Avancis具備相當技術積累，後者一款CIGS產品去年獲美國國家可再生能源實驗室（NREL）認證光電轉換率達到20.3%。

不過，FSLR瑞典研發中心的CIGS今年3月獲德國弗勞恩霍夫太陽能系統研究所認證光電轉換率達到23.64%，刷新世界紀錄，據報負責項目的科學家能將數字提高到25%。