西安電池王隆基業績插水 裁員救亡 歐美夾擊

西安是與洛陽齊名的中國千年古都，現代卻有鴻溝，西安去年經濟規模為洛陽的兩倍以上，專家指出，洛陽高新技術製造業佔規模以上工業比重僅低單位數，連搶遊客也有不小競爭。就說新能源企業，西安一家在太陽能電池產業鏈多個環節都領先全球的隆基綠能，早前傳出要裁員30%救亡，還得應對西方國家的敵意，可謂樹大自然招風。

隆基的產品發布會向來搶眼，如去年9月中豪言其「獨具慧眼」押注的BC太陽能電池會在未來5至6年成為主流。BC即「背接觸」（Back Contact），為一種複雜的工藝，上海交通大學太陽能研究所所長沈文忠簡介，其表面沒了金屬柵線，不但增加接觸陽光的面積，實現更高的光電轉換率（高達27.09%），而且更美觀，適合分布式項目（如家居）。

BC電池今年市佔望達8% 隆基卻打算將BC電池推向大型太陽能電站，陝西銅川相關產能預計今年底投產，下年實現設計產能。董事長鍾寶申稱，BC電池本是太陽能的「奢侈品」，就算仍較其他技術貴些，差距已很小，技術進一步提升會給客戶更高的價值，預計市場份額今年會由3%跳至8%，明年再飆到15至20%。公司今年3月底又有重磅產品，乃可望提升電池發電量的「泰睿硅片」，之後研究如何配合電池廠商的工藝路線，達到預期目標就大舉推出市面。

不過，一切都掩飾不了隆基業績去年下半年急轉直下，第三季扣除非經常性項目後的純利按年倒退42.24%，把首3季增長拖慢至僅8.07%，3月中更傳出要裁員30%救亡，跟總裁李振國去年在大談太陽能「推動全球實現能源公平」的意氣風發，以及中國官方把太陽能板封為「出口新三樣」形成強烈對比。

股價去年瀉46% 輸大市 隆基推出BC電池時，大和就提醒「對短期盈利能力（也許包括今年）的關注會蓋過其差異化的技術和強勁的資產負債表」。事實上，隆基股價去年暴瀉近46%，跑輸滬深300指數逾35個百分點；滬股通下半年外資走鬼730.29億元，隆基「貢獻」近100.92億元的淨賣出。

電池售價減半 產能過剩 隆基之後澄清裁員幅度只有5%，專家卻認為，以太陽能電池組件去年售價「腰斬」看應該會裁員更多。澳洲智庫組織Climate Energy Finance分析師董旭陽稱，中國今年起7年每年只需增加280至320吉瓦（GW）的太陽能裝機就可實現「雙碳」目標，可在建組件產能超過1,000吉瓦實在過多，「炒人省下來的錢抵償不了售價暴瀉40至50%的損失」。

隆基副總裁佘海峰今年2月向外媒承認，產能利用率最低降至70%，預計行業出現整合潮，期望趁規模較細及剛進場的同業掙扎求存，擴大市場份額。

佘海峰稱，西方國家強行減少購買中國的太陽能組件，結果起碼是減用化石能源的進程會受阻，「沒有中國參與，美國等地的太陽能組件（購買）成本會翻倍」，期望與合作夥伴在不同國家設立聯營公司。

隆基上月推出可望提升電池發電量的「泰睿硅片」。 隆基歷年純利