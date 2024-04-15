中國古都新能源業遇挑戰

洛玻進軍太陽能玻璃靠併購，所以凱盛的廠房遍布多省，洛陽本地的規劃產能則為每日3,600噸，首期1,200噸尚未投產，「正按計劃有序推進」。

雙玻兩毫米出貨佔比升 凱盛去年全年業績公告提到，「雙玻組件用兩毫米（厚）光伏玻璃出貨量佔比超過90%」，比2022年高行業平均值23個百分點的80%進一步上升。太陽能玻璃用來保護太陽能電池，「雙玻組件」即兩面都能發電，可又不能讓重量遠超單玻組件，遂要更薄的玻璃，而玻璃愈薄，技術含量愈高，按噸計售價與毛利率也會愈高。

股價「鹹魚翻生」的信義光能亦提到，「薄片玻璃」去年銷量份額增加，尤其下半年，因太陽能電池技術漸由「P型」轉為「N型」，以及大型地面太陽能電力項目建設數量增多。地面電站沒有分布式（屋頂）電站對雙玻組件的承重顧慮，「N型」光電轉換率較「P型」高，但更需要兩塊玻璃保護，那麼當然要以較薄的玻璃避免組件過重。

然而，太陽能玻璃乃同質的產品，同款產品售價趨同，近年飽受全行業急速擴產困擾，福萊特估計今年產能仍會擴張兩成至12萬噸。

參考交銀國際報告，凱盛今年會擴產3,600噸，等於去年底接近70%！難怪該行坦言，太陽能玻璃「競爭程度永久性加劇……或將長期處於中等產能過剩狀態……利潤率提升空間有限。」

毛利率較低 望降成本 凱盛最大短處是毛利率遠低於信義和福萊特，交銀國際認為與成本較高有關，但差距有望收窄是看點，原因是凱盛背靠央企中國建材集團，可經母企的礦產保障玻璃原料石英砂的供應。另一大成本—能源方面，可循燃料集中採購、產量迅速爬坡帶來規模效益，以及更多使用較節省燃料的大型窰爐來壓降。

另一方面，交銀國際指出，凱盛擴產有望顯著擴大市佔率，1.6毫米玻璃可迎合薄片玻璃愈趨普及的趨勢，出貨量提高，繼而有更優的銷售組合，提高整體毛利率。不過，鑑於福萊特和信義規模較大，具有一定成本優勢，就算毛利率不復以往高位，仍會持續高凱盛等二線廠商5個百分點以上。

或外闖化產能過剩風險 凱盛總裁章榕表示，為提高競爭力，除重點提升1.6毫米的產品，產能布局上會先考慮貼近市場、物流方便及原材料成本較低的區域，且配備1,200至1,600噸的大窰爐，並適時考慮「出海」化解內地產能過剩的風險。交銀國際認為，太陽能玻璃能耗高但附加值不大，外國未必願意砸錢扶持，中國廠商有機會，凱盛可運用中建材集團海外建廠的經驗「出海」。

太陽能玻璃企業2023年業績概覽