復星今年再賣產 逾52億售Ageas股權
復星國際(00656)今年第二度出售資產，這次是總部在比利時、並於布魯塞爾上市的跨國保險公司Ageas的最多8.19%股權，作價介乎6.26億至6.7億歐元（約52.34億至56.01億港元），買家是法國巴黎銀行旗下的法國巴黎人壽，以「精簡投資組合和聚焦核心業務」。
具體而言，股份分3批出售，首先以近2.98億歐元出售Ageas約3.707%股份，其餘兩批每股作價較高，但要等法巴取得比利時、葡萄牙和英國監管機構批准，首個期限是今年10月14日，之後可延長一次或多次，每次最多一個月。
如果復星順利把要賣的Ageas股份賣掉，持股將降至約1%，預計確認未經審計稅前利潤6,000萬至6,500萬歐元（約5.02億至5.43億港元）。復星今年1月中宣布放售葡葡牙商業銀行約5.6%的股份，冀回籠折合約20億元。
萬達北京總部大樓易主
跟復星類似、早年因大舉併購被當局「排查」的萬達集團，也繼續賣產「撲水」。內媒報道，北京萬達廣場實業有限公司上周發生股權變更，原全資股東大連萬達商業管理集團股份有限公司退出，換成兩名股東，現在持股99.99%的是坤華（天津）股權投資合伙企業（有限合伙）。據了解，北京萬達廣場實業持有朝陽區北京萬達廣場B、C座，前者正是萬達集團的總部所在地，換言之，萬達將自己總部大樓也賣掉。
交易具體銀碼不明，但坤華99.9%股權屬於新華保險(01336)，即萬達總部大樓已由該險企接手。萬達迄今對此含糊其詞，僅稱「沒有口徑」。
另外，中國恒大(03333)旗下恒大地產早前被中國證監會查明於2019至2020年虛增收入5,600億元人民幣，為恒大審計的會計師樓羅兵咸永道備受關注。網上流傳落款「一部分普華永道（羅兵咸永道）合夥人」的簡體公開信，詰問誰讓該行落入如此「火坑」，矛頭直指亞太區及中國主席趙柏基，不排除發表第二封公開信，並公開部分相關工作底稿。趙反駁公開信「完全不實」，周日下午召開合夥人特別會議。
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