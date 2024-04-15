復星今年再賣產 逾52億售Ageas股權

具體而言，股份分3批出售，首先以近2.98億歐元出售Ageas約3.707%股份，其餘兩批每股作價較高，但要等法巴取得比利時、葡萄牙和英國監管機構批准，首個期限是今年10月14日，之後可延長一次或多次，每次最多一個月。

如果復星順利把要賣的Ageas股份賣掉，持股將降至約1%，預計確認未經審計稅前利潤6,000萬至6,500萬歐元（約5.02億至5.43億港元）。復星今年1月中宣布放售葡葡牙商業銀行約5.6%的股份，冀回籠折合約20億元。

萬達北京總部大樓易主 跟復星類似、早年因大舉併購被當局「排查」的萬達集團，也繼續賣產「撲水」。內媒報道，北京萬達廣場實業有限公司上周發生股權變更，原全資股東大連萬達商業管理集團股份有限公司退出，換成兩名股東，現在持股99.99%的是坤華（天津）股權投資合伙企業（有限合伙）。據了解，北京萬達廣場實業持有朝陽區北京萬達廣場B、C座，前者正是萬達集團的總部所在地，換言之，萬達將自己總部大樓也賣掉。