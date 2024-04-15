貝萊德估聯儲今年最多減息兩次

由於通脹數據反彈，美國聯儲局官員近日頻放鷹，令市場對於聯儲局減息力度的預期一直收窄。全球最大基金公司貝萊德行政總裁芬克（Larry Fink）甚至大膽估計，聯儲局今年最多只會減息一到兩次；並指當局追求的2%通脹目標要實現相當有難度。

正如本報上周初所預言，多家大型金融機構都在消費者物價指數（CPI）數據公布後，下調對減息幅度的估算。加拿大皇家銀行（RBC）資本市場甚至把今年減息的預測幅度，從原來估計的3次（累計減幅0.75厘），大幅調整至只減一次（0.25厘），時間點料落在今年12月，即美國大選之後。

官員籲通脹達標才出手 RBC資本市場更預測，明年只會減息兩次（0.5厘）。在這種情況下，聯邦基金利率上限仍會停留在4.75厘水平，遠高於1990年以來的4次主要減息周期。

近日亦有多位聯儲局官員表態稱不急於減息，其中堪薩斯城聯儲銀行行長施密德（Jeffrey Schmid）稱，應該等待「明確且令人信服的」證據顯示通脹將回落到目標水平，而不是先發制人地調整政策。芝加哥聯儲銀行行長古爾斯比重申，住屋成本是導致通脹具黏性的原因，同時指本月下旬公布的個人消費開支（PCE）物價指數是更重要的通脹參考指標。

法央行料歐息6月下調 相較於美國聯儲局展現出的「鷹姿」，歐洲整體貨幣政策立場仍相對「鴿派」，英倫銀行上周剛完成由諾貝爾經濟學獎得主、聯儲局前主席伯南克主導的全面檢討評估，似乎有意修正其貨幣政策預測及溝通機制，不排除該行會向一直主張盡快減息的市場讓步。

歐洲央行仍預計6月有較大機會減息，法國央行行長Francois Villeroy de Galhau直言，歐洲央行如無意外，將於6月決定減息，並在今年底前有更多的減息，只不過不太可能回復至負利率水平。

另外，本周美股正式步入新一季業績期，高盛、美銀等大型金融機構陸續放榜，而串流影視平台Netflix亦將在香港時間周五凌晨公布業績。

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