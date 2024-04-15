Blue Coast 9日吸金過百億

部分單位提價10%重推 本月上半月僅一個全新盤作公開發售。Blue Coast日前次輪銷售即日售出128伙，昨再添4宗成交，連同首輪銷售計已售出的單位佔該期數供應642伙約85%，單位成交價介乎914.1萬至3,885.5萬元。項目緊接今日以招標形式出售36伙四房戶。

發展商次輪銷售當日已揚言將調升單位售價。昨日隨即修訂價單，將9伙三房單位的定價上調約2%及約10%。當中，加幅達10%的兩伙為首輪銷售中遭取消交易的單位。其餘7伙定價統一上調約2%。該批單位定價經調整後，折實價介乎1,741.3萬至1,969.7萬元，呎價由21,956至26,403元。

一手半月990宗成交 據統計，4月截至昨日錄約990宗一手成交，上月同期錄約2,140宗，交投顯著回落。而過去周末兩日一手市場共錄約200宗成交，按周少約60%。

PARK SEASONS暫超購13倍 擬加推 會德豐地產的將軍澳日出康城第12B期PARK SEASONS籌備開售，過去兩日接獲逾2,000張入票，按首張價單提供138伙計，暫錄超額認購逾13.4倍。該公司副主席兼常務董事黃光耀稱，項目將短期內加推新一批單位，或本周六展開首輪銷售。

他續指，項目展銷廳及示範戶兩日錄約5,000人次參觀。入票人士中，逾一半屬上一期向隅客，並暫錄逾100組大手客。該公司助理董事兼總經理（商務）余麗珠指，項目會所設有烹飪演奏廳，配備廚房設備及用餐區。同系列SEASONS PLACE於周末兩日增8宗成交，累沽566伙。

ONE STANLEY複式周四招標 建灝地產的港島南區赤柱黃麻角道ONE STANLEY，已落實本周四起招標發售兩伙花園複式單位，皆屬實用面積2,466方呎的四房戶。