藍籌盤交投月減56% 嘉湖冧九成

嘉湖山莊

撤辣後僅約一個半月，二手樓市即打回原狀「再靜過」。綜合市場資料，10大屋苑4月上半月暫錄約86宗買賣，按月下跌逾56%，期內八成屋苑交投回落，新界上車盤跌勢最顯著，天水圍嘉湖山莊成交量更降至個位數，同期減幅近90%。後市去向未明，近期更多業主加快蝕讓離場。

2月底取消所有樓市撤招後，3月上半月10大屋苑交投量即反彈至197宗，創逾3年同期新高，本月即減少約111宗。中原表示，過去周末同批項目只錄約9宗買賣，按周不變，期內半數屋苑零成交。

嘉湖山莊4月暫錄約5宗買賣，較上月同期錄至少46宗，按月下挫約89.1%。該行伍耀祖指，早前累積一批「心急」買家已於上月入市，當平盤被消化後，現時息口仍然高企，準買家入市態度再轉趨審慎。

昇柏山未夠半年料輸70萬 東涌映灣園本月錄約4宗買賣，按月跌幅亦近78%，而沙田第一城交投同期下挫約75.9%，暫錄約7宗。中原伍錦基表示，由於新盤搶客，加上業主議幅收窄，該盤成交步伐因而放緩。事實上，4月10大屋苑中有6個平均實用呎價按月回升，亦是交投轉淡原因。

樓市仍存隱憂，沒有辣招限制，更多業主蝕讓套現。美聯鍾家豪表示，荃灣昇柏山高層LE室，實用面積約516方呎，原業主去年11月才以653.8萬元購入，但感該類兩房戶型不適用，上月底叫價690萬元放售，減價至629.8萬元售出，呎價約12,205元，不足半年帳蝕約24萬元，連使費料損失近70萬元。

鐵路站上蓋屋苑都不再保值。市場消息透露，藍田滙景花園5座極高層兩房單位，實用面積約537方呎，今年1月放售，連減三口價共58萬元，市傳以約700萬元售出，呎價約13,035元，約3年帳面貶值146萬元，或約17.3%。

峻源四房一周劈價767萬 部分大單位跌幅更勁。世紀21奇豐莊瑞生指，馬鞍山峻源1座高層A室四房海景單位，放售僅約一星期，劈價767萬元，以3,433萬元售出，呎價約21,257元，約3年半帳蝕427萬元。

美聯劉卓豪稱，將軍澳日出康城SEA TO SKY 第2座高層J室，以1,222萬元沽出，約3年帳蝕225萬元。中原蔡天賜指，上水蔚翠花園1座中層C室套三房戶，連車位以815萬元易手，單位約3年帳面跌價約21%。

映灣園 4月上半月10大屋苑交投表現