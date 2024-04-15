逾300銀主物業積存 山麗苑未補價嗌168萬

4月樓市交投氣氛有冷卻迹象，市場積存的銀主物業仍高逾300個，近期亦新增不少住宅銀主盤，當中包括新居屋粉嶺皇后山山麗苑同類單位，未補價第二市場叫價約168萬元。

上述山麗苑銀主盤為A座中高層2室，實用面積約292方呎，第二市場每方呎放售價約5,753元。據香港房屋委員會資料，去年一個同面積單位以約157.14萬元易手，呎價約5,382元。

近期亦有市區特色銀主盤。灣仔York Place連天台戶，實用面積約1,371方呎，以約4,312萬元放售，呎價約31,451元。個別銀行網上估價約4,857萬元，叫價低約545萬元或約11.2%。原業主於2011年以約5,628萬元購入，放售價低約1,316萬元或約23.4%。

將軍澳重災區日出康城再錄銀主單位，區內半新盤SEA TO SKY第2座高層E室，實用面積約468方呎，放售價約713.4萬元，呎價約15,244元。上址原業主於2020年以約805萬元買入，放盤價低約11.4%。

葵涌住宅210萬開拍 另方面，本周三共有約51項物業推出拍賣，不少為銀主單位，部分推拍價僅「2字頭」。其中，忠誠拍賣推拍葵涌葵富大廈低層F室，實用面積約316方呎，開價210萬元，呎價約6,646元。同廈去年一個低層同室單位，以約297萬元賣出，呎價約9,399元，相比下開價低近30%。

場內亦推拍屯門居屋兆安苑H座低層4室銀主盤，已補價自由市場開價280萬元，以實用面積約563方呎計，呎價約4,973元。單位銀行網上估值約341萬元，呎價約6,057元，推拍價低約17.9%。

近期部分住宅銀主盤資料