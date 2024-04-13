股市估市：港股資金面壓力有望紓緩

美國最新公布的3月消費物價指數（CPI）按年升3.5%，顯示通脹出現超預期的回升，市場估計美國聯儲局開始減息的時點將會押後至6月之後。在炒減息的預期下，標普500指數在過去5個月累漲接近30%，現時減息時點出現一拖再拖，估計有機會引發美股調整。

潤電盈利改善派息增 美股強勢有所收斂，對港股可算是利好，資金外流壓力或得到紓緩，也有望獲得策略性資金回流，投資者可多加留意。

集團在3月下旬公布去年全年業績，股東應佔溢利按年增長56.2%至110.03億元，主要受惠於火電分部實現扭虧為盈，其去年分部利潤54.72億元，2022年則錄得25.41億元虧損。

值得注意的是，潤電宣布派發末期息0.587元，若不計及今年初派發的特別息0.5元，2023財政年度總派息0.915元，按年增加逾50%，屬於業務穩定高息股，建議可於19.2元或以下買入，向上阻力位24元，支持位17.3元。

第一上海首席策略師 葉尚志（作者為註冊持牌人士）