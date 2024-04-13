券商點評：美經濟現韌性 股市料向好

近期美國公布的經濟數據普遍優於預期，上周美國供應管理協會（ISM）公布的3月份製造業採購經理指數（PMI）為50.3，高於市場預期的48.4，結束了過去16個月的收縮。3月份的非農就業報告顯示，美國勞動力市場仍然強勁，失業率為3.8%，仍在低位維持，非農就業職位增加30.3萬個，是10個月最高的水平，也是優於預期。

企業盈利前景樂觀 不少數據持續反映美國經濟極具韌性，軟着陸的機會上升。雖然這降低了市場減息的預期，但偏向樂觀的情緒可能在第二季延續。強於預期的經濟數據推升美國國債孳息率，10年期國債孳息率由先前4.2厘升至4.5厘，市場也預期6月份減息的機會下降。對利率走勢較敏感的行業，如資訊科技、非必需消費品等的回調幅度較高，債券類資產也因為債息上升而下跌。

美股回調或只是在估值層面上受影響，目前來看，公司的盈利預測仍然樂觀。美股第一季的業績將於4月中陸續公布，最新預測顯示，和2月初公布的預估數字相比，未來4季的每股盈利預估均向上修正。雖然目前來看通脹不易回落，高利率也困擾市場，但分析師普遍預期標普500企業能抵禦不利環境。

市場樂觀情緒有望延續，年初設定的「AAA」策略料在未來一季仍適用。「AAA」策略包括3部分：美國大型股（American Large Cap）優勢持續、減息前後投資級別債（A-Grade Bonds）較有利，以及亞洲市場（Asia including Japan）值得期待。

大型股表現或領先 美國大型股是過去一季的投資主軸之一。相對於小型股，預期大型股的優勢可能會維持到減息中後期，主因是小型股對利率較敏感，而且一旦觸發減息也可能是因為預期經濟放緩，這一點對小型股也不利。

受人工智能（AI）題材激勵，資訊科技及通訊服務行業在過去一年帶動股市升勢，估值也偏高。標普500企業之中，通訊服務類股偏向看好，近63%的成分股仍獲得「買進」評級，資訊科技也有近59%獲「買進」評級。此類行業是美股龍頭股，完全不持有也有風險。

同時，過去在科技股大漲後，價值股表現通常不錯。價值股一般為必需消費品、金融、工業和公用事業等行業，基本面穩定。行業選擇上，投資者應盡量分散，避免集中單一行業。