新盤概況：Blue Coast次輪收1.7萬票
發展商紛紛出擊搶吸市場購買力，今、明兩日有至少12個新盤合共發售逾240伙。其中，長實集團(01113)的香港仔黃竹坑站港島南岸第3B期Blue Coast，今日作次輪銷售，以價單形式發售184伙，並已於昨日下午截票。消息指，項目經過6日收票期，最終接獲約1.7萬張入票，超額認購逾91倍。
長實營業部助理首席經理楊桂玲表示，次輪銷售於紅磡置富都會商場進行，準買家報到後隨即進行抽籤決定揀樓次序。集團營業部首席經理郭子威表示，對今輪銷售充滿信心。是日將發售單位包括30伙兩房、132伙三房及22伙四房戶，折實價1,054.8萬至3,769.1萬元，平均呎價約24,835元。
LP10獲一客購3伙
市場頻錄大手客掃貨，南豐集團旗下將軍澳日出康城LP10，昨招標發售3伙高層海景單位，並悉數以同一成交價3,115.5萬元連車位沽出，單日套現9,346.5萬元。發展商指，3伙由同一組買家大手購入。單位為2B座53樓A室、55樓A室、56樓A室，實用面積均為1,608方呎，採四房間隔，每個單位分別連同一個車位售出，呎價約19,375元。
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