新盤概況：Blue Coast次輪收1.7萬票

長實營業部助理首席經理楊桂玲表示，次輪銷售於紅磡置富都會商場進行，準買家報到後隨即進行抽籤決定揀樓次序。集團營業部首席經理郭子威表示，對今輪銷售充滿信心。是日將發售單位包括30伙兩房、132伙三房及22伙四房戶，折實價1,054.8萬至3,769.1萬元，平均呎價約24,835元。