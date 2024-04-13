非港人買樓升逾八成 佔整體不足1%

去年中港全面通關後，非本地買家比例雖有所上升，但實際上仍屬相當低的水平。稅務局資料顯示，截至今年2月底，上財政年度住宅物業買賣合約數量錄38,007宗，當中只有314宗為非持有香港身份證的個人買家，佔整體比例僅約0.83%，但已較對上一個年度多出146宗或約86.9%，佔比亦攀升約0.52個百分點。

事實上，根據該局數據，2021至2022年、2022至2023年兩個財政年度，非持有香港身份證的個人買家住宅登記成交，分別只有153宗及168宗，佔整體僅約0.22%及約0.31%。反映在疫情及封關下，該類非本地買家數量幾近「清零」，而去年恢復通關後，同類買家來港購買住宅趨勢確有增加，惟當時仍受物業辣招稅影響，故相對於整個市場，非港人買家依然為數甚少，亦未能對香港樓市帶來太大支持作用。

不過，去年10月底政府公布樓市減辣安排，除了將新住宅從價印花稅、買家印花稅的稅率減半外，亦特意為外來人才推行置業印花稅「先免後徵」安排，此舉亦成為非港人置業誘因。

先免後徵4個月661宗申請 稅務局資料提及，在「先免後徵」實施期間，即去年10月底至今年2月底，該局於短短4個月已收到661宗申請，當中佔625宗獲批。

惟仍有一宗不獲批准，拒絕原因是有關外來人才在港逗留首日起計，至申請暫免印花稅當日已經超過9年，超出該項機制下的寬免期限，故不符合資格。