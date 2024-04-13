樓價彈完又冧過

周挫1.5% 新都城特色戶貶16% 撤辣後樓市旺勢只屬虛火，地產代理行二手樓價指數按周下跌約1.5%，連升3周後回落，仍處於逾7年低位。業主加快「逃生」，藍籌屋苑特色單位都要蝕賣，將軍澳新都城連天台戶做價不足3年間，帳面貶值逾16%。

九龍連跌兩周 新界西最傷 反映主要二手屋苑價格走勢的中原城市領先指數報144.88點，仍屬2017年1月中水平，較2021年8月歷史高位低約24.28%。

而大型單位樓價指數按周跌幅更達約1.59%，中小型單位及大型屋苑同期則下挫約1.48%及約1.22%。

分區方面，4區樓價3跌一升，新界西最新報133.29點，按周跌約1.86%最顯著，九龍則連跌兩周，按周再挫約1.68%，港島同期回落約0.97%至145.69點，重返2016年9月初水平，新界東按周則升約0.1%。

樓價恐仍未見底，即使特色單位供應向來罕有，但仍繼續要損手。利嘉閣羅志雄稱，上述新都城1期頂層兩房單位，實用面積約364方呎，另連272方呎天台，叫價620萬元，議價後獲區內客以616萬元承接，呎價約16,923元。原業主於2021年以約736萬元購入，帳面蝕讓120萬元。

新界私樓屋苑做價險守「3球」。晉誠地產李德鴻指，青龍頭豪景花園3座低層E室兩房戶，實用面積約364方呎，叫價308萬元，放盤一天，獲外區上車客以300萬元購入，呎價約8,242元。原業主2017年3月以355萬元購入，物業約7年帳面跌價約15.5%。

元朗成交縮半 尚城蝕88萬 部分地區開始價、量齊跌。中原王勤學稱，元朗4月錄約36宗二手買賣，按月減少約50%，其中洪水橋尚城2座低層B室兩房戶，實用面積約522方呎，叫價510萬元，減價約12%，以450萬元沽出，呎價約8,621元，約6年帳面蝕88萬元，或貶值約16.4%。

美聯楊浩然表示，大埔白石角雲滙2期10座中層B3室一房戶，實用面積約338方呎，反價兩萬元，以542萬元易手，呎價約16,036元，較約6年前購入價帳面低逾100萬元。

此外，二手睇樓量亦見回落。利嘉閣指，全港50個指標屋苑今、明兩日錄約1,235組預約睇樓，按周下挫約6.4%，連跌兩周，為近6星期新低。

二手樓價指數走勢