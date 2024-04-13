簡訊一覽
●澳門立法會全體會議細則性通過《娛樂場幸運博彩信貸法律制度》法案，法律將於今年8月起生效。
●澳門政府建議以緊急程序，取消特別印花稅、額外印花稅及取得印花稅待通過後翌日生效。澳門金管局統一澳門居民及非澳門居民按揭成數上限為七成，並暫停實施加息兩厘的壓力測試要求。
●莎莎國際(00178)截至今年3月底止第四財季之營業額為10.4億元，按年下跌4.1%；其中線下銷售跌8.7%至8.64億元，線上銷售則增27.1%至1.76億元，佔總營業額16.9%；線下銷售已恢復至疫情前的44.5%。港澳地區方面，線下銷售及同店銷售按年分別跌7.4%及10.9%，截至3月底止港澳店舖數目較疫前減少36家至82家，但銷售額已恢復至疫情前的42.5%。
●周大福(01929)截至今年3月底止第四財季的零售值按年增12.4%，內地零售值按年增12.4%，佔集團零售值88.6%；港澳及其他市場零售值按年增12.8%。另外，內地同店銷量跌6.9%，港澳則升4.5%。季內，集團於內地淨關閉89個珠寶零售點，截至3月底止年度，集團於內地、港澳與其他市場淨開設143個及10個珠寶零售店。
●中國利郎(01234)披露，今年首季度「LILANZ」產品之零售金額（按零售價值計算）按年錄得高單位數增長。
●英皇國際(00163)宣布，與一名有限合夥人訂立協議，以成立一項物業資產投資基金。該基金將涵蓋集團若干投資物業，英皇資產管理已獲委任為基金的投資經理。集團表示，成立基金是為業務持續發展探索新的融資渠道，來自有限合夥人之資金將讓集團取得即時現金加強現金流，從而進一步加強其財務狀況。
●東方海外(00316)今年首季總收入按年減9%至19.8億美元；總載貨量升3.4%，運載力升2.2%；整體運載率按年升0.9%，每個標準箱之整體平均收入按年減12%。
●特許金融分析師（CFA）協會公布，今年2月份CFA課程三級考試全球應考人數為1.36萬人，當中49%成功通過考試，高於去年8月的47%合格率，惟今年2月份的合格率仍低於10年平均52%水平。
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