三星快公布逾3400億美晶片計劃

他又指，5月對南韓央行來說將是特別重要的一個月，因為董事會在制訂下一步行動方針時，會將當月公布的經濟及通脹預測納入考慮因素當中。若通脹仍居高不下，今年或難以減息，未來作出貨幣政策決定時，有更多空間關注國內形勢；但同時補充，若南韓通脹壓力如預期般緩解，今年稍後可能會減息。他續稱，近期韓圜走弱，部分是受美國聯儲局減息預期推遲令美元強勢影響，關注韓圜跌勢是否過急。