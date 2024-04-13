三星快公布逾3400億美晶片計劃
南韓三星電子正準備最早於下星期公布總值440億美元（約3,432億港元）的美國晶片投資計劃，是美國將晶片生產帶回當地的標誌性項目，預計屆時會與美國商務部長雷蒙多在德州公布相關項目。
外媒引述消息指，三星將會聯同美國商務部部長雷蒙多公布有關計劃；跟台積電一樣，三星將會獲得大額補貼，據報補助金額逾60億美元（約468億港元），預計相關投資未來會逐步增至440億美元。
韓續凍息 就業人口增速減
另一方面，南韓央行維持利率於3.5厘不變，符合市場預期，是去年1月初加息0.25厘後，連續10次會議維持利率不變。行長李昌鏞表示，當地通脹前景不確定性增加，央行委員會內7名委員均表示，難以預測下半年政策決定。
他又指，5月對南韓央行來說將是特別重要的一個月，因為董事會在制訂下一步行動方針時，會將當月公布的經濟及通脹預測納入考慮因素當中。若通脹仍居高不下，今年或難以減息，未來作出貨幣政策決定時，有更多空間關注國內形勢；但同時補充，若南韓通脹壓力如預期般緩解，今年稍後可能會減息。他續稱，近期韓圜走弱，部分是受美國聯儲局減息預期推遲令美元強勢影響，關注韓圜跌勢是否過急。
南韓3月失業率報2.8%，較2月升0.2個百分點，符市場預期；3月就業人口按年增17.3萬人，是2021年2月以來最小增幅，亦較2月的32.9萬人顯著放緩。
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