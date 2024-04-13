星幣策不變 核心通脹率或末季回落

以匯率而非利率為主要貨幣政策工具的新加坡金融管理局（MAS）昨宣布，連續第四次維持新加坡元名目有效匯率（NEER）的現行升值速度、波動區間及中位數不變，並指該國核心通脹率在今年初可能維持在高點，預估漲幅將在第四季放緩，明年進一步下滑。

近日新加坡亦公布首季國內生產總值（GDP），按季增長0.1%，按年增長2.7%，但均遜於市場預期，顯示國際歌星演唱會推動的觀光業效益，未能抵銷製造業下跌的衝擊。分析指出，由於最近當地通脹反覆，加上油價上升，MAS可能對寬鬆貨幣政策感到猶豫，7月或仍按兵不動。

MAS的聲明指，將維持NEER政策區間現時的升值速度，認為現時的貨幣政策設置適當，預期核心通脹今年初會走高，但將持續放緩。當局又預計，今年GDP按年增長率為1至3%之間，而核心消費物價指數（CPI）料會在第四季回落。

籲企業探討擴展內地 此外，新加坡貿易與工業部長顏金勇表示，中國的基本面強大，擁有龐大的境內市場，以及受過高等教育兼且具有競爭力的勞動力人口，同時中國對基礎設施的投資將帶動經濟在長期復甦上處於有利位置，因此中國應該繼續成為企業的關注焦點，企業亦應探討在中國擴大業務的機會。

當被問特朗普可能當選美國總統以及美中關係緊張下，新加坡與美國的關係前景時，顏稱新加坡將永遠與任何一個入主白宮的當選人合作，強調新加坡與美國有着非常長期的關係，認為兩國皆擁護基於規則的貿易體系，兩國將繼續推動區域、國際以及雙邊合作。