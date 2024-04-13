安聯貿易：對華依賴增 德製造業受威脅

德國總理紹爾茨周日起將訪華3天，預料兩國貿易將會成為討論重點。總部在法國巴黎的國際保險公司安聯貿易發表報告，表示德國對中國的依賴程度急升，兩國的貿易關係問題漸現。過往中德夥伴關係強大互補，奈何彼此的產業競爭日益激烈，並且正威脅德國製造業。

汽車製造領先差距漸縮 報告內指出，德國對華貿易長期不平衡，貿易逆差更於過去兩年加劇，其中德國由中國的進口已從2004年佔總進口的6%，大幅增至2022年的22%。而且中德兩國製造業競爭漸多，使兩國貿易結構發生變化，德國對華出口佔國內生產總值（GDP）的比重，自2020年第四季高峰下跌近三分之一。

安聯貿易指出，內地過往透過合作、投資海外高度創新製造業的策略，引進業內知識已證明有效，令內地穩步移向價值鏈的上游，搶佔先進工業領域市場份額的同時，將歐洲產品擠出內地市場。雖然德國在汽車製造、運輸設備等方面保持領先地位，但差距已見縮小。內地近期亦整合本土產業鏈，可以不需其他國家參與生產過程。

惟幸德國通脹回落，當地統計局公布，德國3月消費物價指數（CPI）終值確認按年升2.2%，2月為升2.5%，符市場預期；按月確認升0.4%，亦符預期。另一歐洲大國法國3月CPI終值按年和按月分別確認升2.3%和0.2%，俱符預期，2月CPI升3%。

兩大歐洲國家通脹控制至央行目標2至3%，對歐洲央行今年有機會減息有利。事實上，歐央行日前亦暗示，有機會在6月議息會議減息。歐元匯價昨日回落約0.67%，每歐元兌1.0652美元，兌港元為8.35算。

至於已「脫歐」的英國則正努力擺脫去年第四季出現的經濟收縮。英國國家統計局公布，2月國內生產總值（GDP）按月升0.1%，符合市場預期，前值升幅則由0.2%向上修訂至0.3%。截至2月底止3個月GDP較對上3個月升0.2%，勝市場預期升0.1%，前值由跌0.1%向上修訂至持平。

英首季經濟望重拾升幅 Capital Economics的經濟師表示，以英國今年首兩月數據計算，3月GDP需要跌1%，才能將1至3月的GDP拖向收縮區域，換言之幾可肯定今年首季英國經濟可重拾升軌。不過，英鎊未見受提振，兌美元昨日挫約0.57%至1.2478，兌港元為9.78算。