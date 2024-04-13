日出手托匯近在咫尺

靠把口無成效 料每百日圓下試5港元 日圓近期跌跌不休，昨兌每美元曾低見153.39，續創34年新低，折合每百日圓兌港元低見5.109，再跌就直逼5算。要留意，國際貨幣基金組織和世界銀行的春季會議下周將在美國華盛頓召開，匯聚了二十國集團（G20）財長及央行行長，而將出席會議的財務大臣鈴木俊一稱，相關會議或討論外匯問題。

不過，觀乎這位財務大臣連續兩日「出口術」亦無助提振日匯匯價，他只重申，日圓疲弱有利有弊，既可推高進口價格，惟對消費者和企業產生負面影響，強調政府希望採取適當措施，盡量減低匯價對家庭的影響。

他又稱，當局會與財務省財務官神田真人保持密切溝通，不排除採取任何措施應對無序的匯率波動，並重申希望匯率能夠穩定地反映基本面。

專家估下半年再加息 綜合多家大行分析，他們普遍認為日央行不作干預的話，日圓將快速貶值，其中野村證券首席外匯策略師後藤祐二朗預料，圓匯4月中旬可能貶值至155；理索納銀行（Resona Bank）則料，由於日本國內投資者，乃至進口企業目前對美元仍有很強的需求，所以即使干預可推動日圓升值，美元買入需求強勁仍會抑制日圓升勢。至於美國銀行認為，圓匯觸及155應是日本最新的潛在干預價位。

曾擔任日央行官員的牛津經濟研究院日本首席經濟學家長井滋人（Nagai Shigeto）則稱，由央行近期行動及聲明來看，只要通脹整體接近2%的目標，當局有盡早將利率恢復至正數的強烈意願，料央行下次加息時間是今年下半年，時間點取決於薪酬上升對服務業價格的傳導反應而定。

外資掃日股11載最多 至於圓匯走弱，疊加美國一眾人工智能（AI）股表現回勇，帶動日經平均指數周五反彈80點或0.21%，收報39,523點，全周累計升1.36%。東證指數（TOPIX）漲12點或0.46%，收報2,759點。

個股方面，日經平均指數權重股、UNIQLO母企迅銷周五跌4.4%，收報42,160日圓，主因其對今個財年預估收入升9.5%的表現，不及去年。另三井不動產及東京威力科創股價各升7.82%及1.49%。

日本交易所集團最新數據則顯示，上周海外投資者買入了1.18萬億日圓（約77億美元）的日本股票，是自2013年以來最多的一次，成為有紀錄以來第二大單周淨購買量，反映這批投資者正押注日企將加大股票回購和派息力度。

75歲人口首破兩千萬 另邊廂，當地高齡化問題為經濟帶來不少隱憂，事關日本總務省昨公布，截至去年10月1日的人口估算結果，75歲以上人口首次突破2,000萬人，按年增71萬至逾2,007萬人，而不計算居住在日本的外國人，日本人口約有1.21億人，按年減少83.7萬人或0.69%，創歷來最大跌幅，且屬連續12年加速下跌。

每百日圓兌港元走勢