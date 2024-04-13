全球電動車銷量上月增12%

汽車業市場研究公司Rho Motion發表的報告指出，今年3月全球純電動車（EV）和插電式混合動力車（PHEV）銷量為123萬輛，按年增長12%。其中，中國和美國市場銷量分別增長27%和15%，但歐洲銷量則下跌9%。

Rho Motion數據經理Charles Lester表示，整體銷售增長有所放緩，主要是因為消費者正等待價格更便宜的車型上市，而且銷售趨勢依然積極。該公司之前曾預測，EV和PHEV今年銷量增長可達25至30%，惟經過目前銷量放緩後，認為最終應該會較接近預測區間的下限。

花旗發表報告，指出SU7的出貨量在4月首周已達1,100輛，SU7的不可退款訂單逾5萬張，其中Max、Pro及基本SU7型號各佔40%、30%及30%。以該公司每日產能逾300輛計，如SU7的產量或交付量可提早達每月一萬輛並有更好的產品組合的話，則有望改善該行對小米電動車業務的130億元人民幣虧損預測。該行予小米投資評級「買入」，目標價為19.6元。該股昨日逆市升2.61%，收報16.5元。

麥格理更將小米評為「跑贏大市」，目標股價由27.74元上調至29.39元。基於目前的訂單數量及等候時間，該行估算現時產量每月約7,000輛，料今年第三季會提升至每月一萬輛，並在年底提升至每月1.5萬輛。該行估算目前小米車廠每年可生產約24萬輛。

內地推動以舊換新 內地產業政策續向電動車傾斜。昨日商務部等14部門在收市後印發《推動消費品以舊換新行動方案》。方案的內容包括，對報廢高排放乘用車或符合條件的新能源乘用車，並購買符合節能要求或新能源汽車的消費者給予定額補貼；金融機構可自主確定自用汽車貸款首付比例；完善充或換電、智慧交通等基礎設施。