Apple傳年底推AI晶片 股價早段揚

人工智能（AI）成為近年市場最熱門的炒作主題，作為「美股七雄」之一的蘋果公司（Apple Inc.）正正因為在AI發展方面落後，股價表現跑輸其他大型科技股。惟外媒最新引述消息指，Apple即將推出新一代M4處理晶片，具備增強AI功能，目標在今年底至明年初更新迭代，推出搭載M4晶片的Mac電腦。

經產品內置硬件運算 受消息提振，Apple股價於周四升4.33%，周五早段則續漲1.89%。消息指，M4晶片將會分3個版本，包括暫名為「Donan」的入門級版本、效能更強大的「Brava」版本以及代號為「Hidra」的最高階版本。這些新晶片預計將於今年6月的年度開發者大會（WWDC）上宣布推出，並且重計介紹新晶片的AI能力。

Apple今年的產品策略重點之一亦在於AI，預期將會在WWDC上發布一系列與AI相關的新功能。這些新功能會在Apple產品硬件上進行運算，而並非透過遠程伺服器實現，這亦意味着對晶片的效能有更大的要求。

目前該公司的晶片研發計劃名為Apple Silicon，是一項長期核心戰略計劃。早於2010年開始在初代iPad和iPhone 4中使用自研的半導體，然後，在2020年將該技術引入Mac，目的是更好地統一其硬件和軟件與底層組件，並擺脫對英特爾（Intel）處理器晶片的依賴。

女股神投資OpenAI 乘着AI在資本市場的熱潮，著名基金經紀、「科技女股神」伍德（Cathie Wood）掌舵的ARK Venture基金，亦跟風入股ChatGPT開發商OpenAI。與ARK所推出的其他交易所買賣基金（ETF）不同，ARK Venture專注投資於未上市公司，包括SpaceX、Epic Games，而該基金本身不是ETF，故不能自由在股市交易。

資料顯示，截至4月10日，旗下ARK Venture 基金已透過特殊目的工具向OpenAI投資。現時OpenAI佔ARK Venture基金約4%，同時亦持有OpenAI競爭對手Anthropic股份，於基金佔比約為5%。