金價升穿兩千四美元破頂 年內飆17％

至於金價愈升愈有背後，分析相信與地緣政治緊張局勢加劇有關，因伊朗不排除會突襲以色列，所以投資者繼續在黃金這個傳統避險天堂避險；亦有意見指黃金較國債更能對沖美國通脹風險。

白銀3年新高 勢續上 另有報道提及，不少「大媽」在2013年的黃金熱潮中掃金，回顧當時價位在1,300美元，如果持有至今賺逾84%，顯示黃金抗通脹以及保值的特性。

不過，上海黃金交易所昨發公告，指根據《上海黃金交易所風險控制管理辦法》的相關規定，對黃金延期合約交易保證金比例和漲跌停板，以及履約擔保型詢價合約保證金進行調整。

除了黃金，白銀現貨價格亦刷新3年新高，昨升逾4%，每安士報29.7965美元。分析認為，由於白銀在晶片製造以至太陽能電池板生產等工業應用中的應用增加，銀價因而從中受益，料銀價將挑戰30至31美元水平，才會出現較明顯的回調。

石油需求增長預測下調 國際油價方面，紐約期油及布蘭特期油昨日升幅逾2%。國際能源機構（IEA）最新下調今年石油需求增長預測13萬桶至每日120萬桶，因經合組織國家的需求較預期低以及工廠活動低迷所致。

IEA稱，內地解除防疫措施後已釋放被壓抑的需求，惟料今年中國對全球石油需求增長的貢獻會由去年的79%下降至45%，明年會進一步跌至27%。