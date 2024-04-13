產經

金價升穿兩千四美元破頂 年內飆17％

金價今年愈升愈有，漲幅已超過去年全年。 金價今年愈升愈有，漲幅已超過去年全年。
金價今年愈升愈有，漲幅已超過去年全年。
大宗商品市場繼續起舞，其中金價周五史上首次升穿2,400美元，且年內已上升逾17%，超越去年全年13%的升幅！其中現貨黃金昨曾見每安士2,431.51美元，升2%；期貨黃金則升抵2,448.75美元。所謂「有智慧不如趁勢」，金價狂飆，一眾在港上市的金礦股升勢更為凌厲，靈寶黃金(03330)單日抽升11.6%，收報4.04元，是2011年以來新高；招金礦業(01818)及中國黃金國際(02099)各升6.56%及6%，若然散戶近期夠膽追入食胡，可謂相當和味。
至於金價愈升愈有背後，分析相信與地緣政治緊張局勢加劇有關，因伊朗不排除會突襲以色列，所以投資者繼續在黃金這個傳統避險天堂避險；亦有意見指黃金較國債更能對沖美國通脹風險。
白銀3年新高 勢續上
另有報道提及，不少「大媽」在2013年的黃金熱潮中掃金，回顧當時價位在1,300美元，如果持有至今賺逾84%，顯示黃金抗通脹以及保值的特性。
不過，上海黃金交易所昨發公告，指根據《上海黃金交易所風險控制管理辦法》的相關規定，對黃金延期合約交易保證金比例和漲跌停板，以及履約擔保型詢價合約保證金進行調整。
除了黃金，白銀現貨價格亦刷新3年新高，昨升逾4%，每安士報29.7965美元。分析認為，由於白銀在晶片製造以至太陽能電池板生產等工業應用中的應用增加，銀價因而從中受益，料銀價將挑戰30至31美元水平，才會出現較明顯的回調。
石油需求增長預測下調
國際油價方面，紐約期油及布蘭特期油昨日升幅逾2%。國際能源機構（IEA）最新下調今年石油需求增長預測13萬桶至每日120萬桶，因經合組織國家的需求較預期低以及工廠活動低迷所致。
IEA稱，內地解除防疫措施後已釋放被壓抑的需求，惟料今年中國對全球石油需求增長的貢獻會由去年的79%下降至45%，明年會進一步跌至27%。
「東網Money18」fb專頁：有討論、有分析，齊來FUN享，贏盡●你Like
Money18更多 即時港股指數資訊
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc