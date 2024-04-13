美3大銀行淨利息收入挫

摩通季跌4% 富國「雙倒退」 花旗連降3季 隨着美國高利率環境成為常態，加上聯儲局持續「縮表」導致的金融條件收緊，大型美國銀行的淨利息收入（NII）亦開始有見頂回落的趨勢。華爾街巨頭摩根大通公布首季度業績，儘管收入及盈利繼續有穩定增長，惟其NII按季倒退4.02%至230.82億美元；而富國銀行的NII更是按年、按季雙倒退，反映出在高息環境持續之下，銀行亦不得已要更大幅度提高存款利率，以留住客戶資金。

摩通行政總裁戴蒙表示，NII的下跌主要歸因於存款帶來的息差收窄，以及存款餘額下降，主要是在消費者與社區銀行（CCB）部門。言下之意，多數零售客戶亦開始減少存款，把資金放在其他高息產品，因此而使得銀行也要加存息。

同樣的現象在更依賴零售客戶的花旗、富國銀行的業績報告中更加明顯，花旗上季的NII為133.48億美元，按季倒退2.29%，為連續第三季錄得按季倒退。富國銀行情況更嚴重，不單止NII按季錄得4.25%的下跌，按年計更倒退8.31%。

摩通多賺6% 靠收購撐起 至於整體業務表現方面，摩通上季收入按年升9.34%至419.34億美元，純利按年增長6.31%至134.19億美元。惟要注意的是，摩通業務增長有相當一部分是靠着去年第二季收購第一共和銀行（FRB），若撇除收購影響，純利增長只有約1%。富國銀行上季收入按年微升0.64%至208.63億美元；惟純利按年倒退7.45%至46.19億美元。

花旗上季收入則按年跌1.59%，至211.04億美元；純利按年減少26.81%至33.71億美元。行政總裁范潔恩表示，集團上個月已完成組織簡化，形成一個更清晰、更簡單的管理結構。這對於滿足監管機構的期望並更有效地為客戶提供服務都是必要的。

另外，道富集團上季純利4.63億美元，按年跌15.66%。基金公司貝萊德按年多賺35.95%，純利達15.73億美元。

聯儲放鷹 道指曾冧411 美股3大指數周五早段全線下跌，道指曾跌411點，報38,047點；標指跌42點，報5,156點；納指跌169點，報16,272點。市場繼續關注聯儲局貨幣政策的潛在變化，而在周三通脹數據公布後，多位聯儲局官員先後放口風指不急於減息。

紐約聯儲銀行行長威廉斯表示，對於通脹出現反彈並不感到意外，又謂目前沒有調整貨幣政策的明確需要，但他認同最終都需要減息。

波士頓聯儲銀行行長柯林斯亦預計，在開始放寬貨幣政策之前，可能需要較預期更長時間，才能對通脹下降軌更有信心，又指通脹放緩過程可能是曲折。里士滿聯儲銀行行長巴爾金則稱，目前通脹尚未達到聯儲局希望的水平。

摩根大通首季業績摘要