惠譽確認港AA-評級 展望穩定

國際評級機構惠譽指出，香港財政緩衝龐大，對外財政及人均收入均處於高水平，與其他同等評級經濟體相比，香港的公共及外部財政保持良好表現，足以維持目前的信用評級，故確認香港的長期外幣發行人違約評級為「AA-」，評級展望為穩定。

惠譽稱，早前將內地評級展望下調至負面的主要驅動因素，對香港的信用狀況影響不大。香港經濟高度依賴內地，但其「AA-」評級仍受到香港龐大的財政緩衝、強勁的外部財政和高人均收入水平的支撐。

港元隔夜拆息近一個月低 另一方面，根據香港銀行公會公布的最新香港銀行同業拆息（HIBOR），隔夜拆息報3.84119厘，創近一個月新低。與按揭利率相關的一個月拆息報4.28607厘，連跌10天，為去年9月7日以來最低。反映銀行資金成本的3個月拆息降至4.52691厘，見逾7個月新低。長息方面，6個月拆息報4.675厘，一年期跌穿4.8厘。

事實上，中港互聯互通程度日高。國家互聯網信息辦公室副主任王崧在本港出席數字經濟峰會致時表示，數碼經濟已成為經濟發展的新動力，人工智能（AI）成為發展新質生產力的重要引擎；又指內地數碼經濟近年蓬勃發展，數碼產業化和產業數碼化加速演進，推進粵港澳數字技術聯合創新，布局人工智能和區域鏈等未來產業以數碼化暢通產業鏈供應鏈循環，推動數碼經濟基礎設施互聯互通。

同時，他指要加強AI治理合作，積極參與相關國際規則制訂，並加強人才培養和交流，會繼續為香港青年提供到內地創業實習的機會，並鼓勵內地和香港企業、高校研究院所加強合作。

外匯基金境外資產減百億 金管局公布，3月外匯基金的境外資產減少117億元至3.5212萬億元；貨幣基礎為1.9181萬億元。外匯基金對香港私營部門的債權總額為2,992億元；對外負債總額為222億元。