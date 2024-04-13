恒指受壓 港交所6月推新庫存機制

聯交所刊發諮詢總結，是次收到56份非重複意見，當中93%或52名支持，僅7%或4名反對，普遍同意庫存股份有助發行人更靈活地管理其資本結構，並令香港與國際市場慣例看齊。

兩大資管貝萊德富達反對

值得留意的是，反對者中包括兩大國際資產管理公司貝萊德（BlackRock）和富達國際（Fidelity）。貝萊德主要是憂慮新機制會削弱回購對提升股東回報的效用、助長不審慎的資本管理風氣、增加內幕交易風險，因30日暫止期太短。不過，聯交所基於獲57%或26名支持暫止期在30日或以上，故未有「加碼」。同時禁止有未披露的內幕消息時、公布業績前30日內，或明知交易對象為核心關連人士的情況下，出售庫存股份。