恒指受壓 港交所6月推新庫存機制
香港交易所(00388)旗下聯交所拍板落實新庫存股份機制，6月11日起採用，屆時上市公司回購股份，毋須強制注銷，可按市價在市場上再出售庫存股份。新機制同樣適用於房地產投資信託基金（REIT），證監會將就其庫存單位發布進一步指引。
聯交所刊發諮詢總結，是次收到56份非重複意見，當中93%或52名支持，僅7%或4名反對，普遍同意庫存股份有助發行人更靈活地管理其資本結構，並令香港與國際市場慣例看齊。
兩大資管貝萊德富達反對
值得留意的是，反對者中包括兩大國際資產管理公司貝萊德（BlackRock）和富達國際（Fidelity）。貝萊德主要是憂慮新機制會削弱回購對提升股東回報的效用、助長不審慎的資本管理風氣、增加內幕交易風險，因30日暫止期太短。不過，聯交所基於獲57%或26名支持暫止期在30日或以上，故未有「加碼」。同時禁止有未披露的內幕消息時、公布業績前30日內，或明知交易對象為核心關連人士的情況下，出售庫存股份。
另外，聯交所提到，政府正提出修訂《公司條例》，讓在香港註冊成立的上市發行人也可與其他海外發行人一樣受惠於庫存股份機制。
友邦見7年低 領展捱沽
回看港股表現，恒生指數昨日挫373點，以全日低位16,721點收市，成交按日增7.51%至1,062.46億元。全周計，恒指累跌兩點，終止連續兩周的升勢。
今年擬用15億元回購及派息回饋股東的百勝中國(09987)股價未見受刺激，收報299.8元，跌1.64%。滙豐環球研究《中國離岸策略》推薦12家港股，料恒指今年底見19,230點，當中港股今年4大主題分別是國企驚喜、海外擴張、人工智能及回歸價值股。
此外，美國聯儲局似乎不急於減息，領展房產基金(00823)持續受壓，昨日曾低見31.8元，收報32.2元，跌3.44%。
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